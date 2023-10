JAV pareigūnas: Izraelis remia saugių zonų civiliams Gazos Ruože sukūrimą

Išvakarėse vykusiose derybose Tel Avive Jungtinės Valstijos ir Izraelis aptarė „poreikį sukurti tam tikras saugias zonas, kuriose civiliai gyventojai galėtų persikelti ir būti saugūs nuo teisėtų Izraelio saugumo operacijų“, sakė pareigūnas.

„Bendradarbiaujame su Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus komitetu (TRKK), Jungtinių Tautų pagalbos agentūromis, siekdami išsiaiškinti, kaip tai galėtų atrodyti“, – pridūrė jis.

Pareigūnas kalbėjo tuo metu, kai JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas atvyko į Katarą, tapusį dar viena jo turo po Artimųjų Rytų sostines stotele.

Grupuotė „Hamas“ šeštadienį netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Izraelis surengė atsakomuosius smūgius Gazos Ruožui. Izraelyje žuvo daugiau nei 1,3 tūkst. žmonių.

Izraelio smūgiai į „Hamas“ taikinius Gazos Ruože pareikalavo kone 1,8 tūkst. žmonių gyvybių.

Baimindamasis dėl Gazos Ruožo gyventojų gyvybės, Izraelis paragino 1,1 mln. žmonių, t. y. beveik pusę visų gyventojų, palikti šiaurinę teritorijos dalį.

Jungtinės Valstijos taip pat diskutuoja dėl Gazos Ruože esančios Rafacho sienos perėjos su Egiptu atvėrimo užsieniečiams, sakė pareigūnas, kuris kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.

Paskutinis likęs išvažiavimas iš Gazos Ruožo uždarytas nuo antradienio po to, kai per 24 valandas Izraelis surengė tris bombardavimus, per kuriuos daugiausia žalos patyrė palestiniečių pusė.

„Tai taip pat aptarėme su Izraeliu ir toliau diskutuojame su Egiptu – svarbu, kad Rafacho perėjimo punktas būtų atviras Amerikos ir kitų šalių piliečiams, kurie nori išvykti ir turi teisę išvykti“, – sakė pareigūnas.