JAV, Kanada ir JK įveda naujas sankcijas Iranui

Kaip pranešama, priemonės visų pirma nukreiptos į prekybą dronais ir jų gamybą.

Per Irano išpuolį prieš Izraelį buvo panaudota daugiau nei 300 dronų ir raketų. Izraelio oro gynyba ir sąjungininkų pajėgos perėmė beveik visus taikinius. Iranas tvirtino, kad tai buvo atsakas į balandžio 1 d. surengtą Izraelio smūgį Irano diplomatiniam kompleksui Sirijos sostinėje Damaske, per kurį, be kitų, žuvo du Irano generolai.

Ketvirtadienį JAV vyriausybė pareiškė, kad sankcijos buvo įvestos 16 bendrovių, aštuoniems asmenims, keliems laivams ir vienam orlaiviui, kurie, kaip manoma, padeda Iranui įgyti dronų.

Tuo metu JK vyriausybės pranešime sakoma, kad dėl dalyvavimo iranietiškų dronų gamybos procesuose buvo sankcionuotos keturios įmonės ir du asmenys. Londonas taip pat dar labiau apribojo komponentų, kurie gali būti naudojami dronams gaminti, eksportą.

Britų užsienio reikalų sekretorius Davidas Cameronas pareiškė, kad „šiandien JK ir mūsų partneriai pasiuntė aiškią žinutę – mes patrauksime atsakomybėn už destabilizuojantį Irano elgesį atsakingus subjektus“.