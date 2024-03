JAV įvyko dar vienas incidentas su „Boeing“ lėktuvu

Avialinijos paskelbė, kad žala buvo pastebėta po to, kai lėktuvas „Boeing 737-800“ su 139 keleiviais ir 6 įgulos nariais saugiai nusileido Medfordo mieste, Oregono valstijos pietuose. Šis lėktuvas buvo pagamintas prieš 25 metus.

Anot „United Airlines“, lėktuvui pasiekus terminalą buvo pastebėta, kad trūksta išorinės panelės. Avialinijos žada, kad laineris vėl bus naudojamas tik po to, kai bus nuodugniai patikrintas ir visiškai suremontuotas. Be to, bus atliekamas tyrimas, kad būtų nustatytos incidento priežastys.

Šiuo metu lėktuvų gamintoja „Boeing“ yra intensyviai tikrinama, nes sausio mėnesį pakilimo metu nuo beveik naujo lainerio 737-9 MAX nukrito fiuzeliažo dalis.