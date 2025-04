JAV ir Ukraina vėl pradeda derybas dėl naudingųjų išteklių susitarimo: Ukrainai keliamos griežtos sąlygos

Ukrainos delegacija penktadienį atvyko į Vašingtoną naujam derybų raundui dėl sandorio, pagal kurį JAV įgytų didelę Ukrainos gamtinių išteklių dalį.

„Ankstesnis susitarimas buvo daug švelnesnis, bet žlugo po nesėkmingo D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimo Ovaliajame kabinete“, – rašo „The New York Times“.

Susitarimo sąlygos

Naujasis pasiūlymas, kurį peržiūrėjo „The New York Times“, grįžta prie pradinio D. Trumpo reikalavimo, kad Ukraina turėtų grąžinti milijardus, kuriuos ji gavo kaip karinę ir finansinę pagalbą nuo Rusijos invazijos, įvykusios prieš trejus metus.

Kaip ir ankstesniuose pasiūlymuose, Ukraina pusę pajamų, gautų iš gamtinių išteklių projektų, įskaitant svarbiausias naudingąsias iškasenas, naftą ir dujas, taip pat susijusią infrastruktūrą turėtų pervesti į JAV kontroliuojamą investicinį fondą.

Fondo pelnas būtų reinvestuojamas į Ukrainos gamtinių išteklių projektus, nors tiksli tokio pelno dalis lieka neaiški.

Maža to, pagal naująjį susitarimą, JAV atsiims visą pelną iš šio fondo – tol, kol Ukraina grąžins „skolą“. Be to, šalis mokės 4 proc. metinių palūkanų.