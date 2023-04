JAV Atstovų Rūmai parėmė draudimą translyčiams dalyvauti moterų sporto komandose

Šiuo žingsniu respublikonai įvykdė dar vieną svarbų savo socialinės darbotvarkės punktą.

Įstatymo projektas, ketvirtadienį patvirtintas pagal partijų linijas 219 balsų prieš 203, greičiausiai nepasistūmės toliau, nes demokratų vadovaujamas Senatas jo nepalaikys, o Baltieji rūmai pareiškė, kad prezidentas Joe Bidenas jį vetuos.

Šalininkai teigė, kad teisės aktas, pagal kurį pažeidėjams grėstų mokesčių mokėtojų pinigų praradimas, yra būtinas siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Jie teigė, jog balsuodami jie remia sportininkes, kurios atsidūrė nepalankioje padėtyje dėl to, kad turi varžytis su tais, kurių lytinė tapatybė neatitinka lyties, buvusios gimimo metu.

Oponentai kritikavo įstatymo projektą ir sakė, kad juo tik dėl politinės naudos išstumiama ir taip pažeidžiama grupė.

Įstatymo projektu būtų iš dalies pakeistas svarbus pilietinių teisių įstatymas, vadinamasis IX skyrius, priimtas daugiau nei prieš 50 metų. Juo būtų uždrausta federalinių lėšų gavėjams leisti asmenims, „kurių lytis yra vyriška“, dalyvauti moterims ar mergaitėms skirtose programose. Įstatymo projekte lytis apibrėžiama kaip „pagrįsta tik asmens reprodukcine biologija ir genetika gimimo metu“.

Įstatymo pateikėjas, respublikonas Gregas Steube iš Floridos valstijos, atkreipė dėmesį į jo apygardos gyventojos Emmos Weyant (Emos Vejant), 2020 metų JAV olimpinės plaukimo rinktinės narės, kuri pernai NCAA moterų 400 m laisvuoju stiliumi čempionate užėmė antrąją vietą, atvejį. Ją nugalėjo Lia Thomas, kuri prieš prisijungdama prie moterų komandos trejus metus rungtyniavo Pensilvanijos universiteto vyrų plaukimo komandoje.

„Moterų sporto sąžiningumas turi būti apsaugotas“, – sakė G. Steube.

Atstovų Rūmų pirmininkas respublikonas Kevinas McCarthy, Kalifornijos valstijos atstovas, tvirtino, kad tai „puiki diena Amerikai, puiki diena mergaitėms ir moterims bei teisingumui sporte“.

Demokratai teigė, kad kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo jo lytinės tapatybės, nusipelno galimybės priklausyti komandai ir kad užkirtus tam kelią siunčiama žinia, jog jie nėra svarbūs.

Praėjusį mėnesį Atstovų Rūmai priėmė priemonę, pagal kurią mokyklos privalėtų skelbti kursų studijas ir bibliotekose laikomų knygų sąrašus, be to, būtų įtvirtinta tėvų galimybė susitikti su pedagogais, pasisakyti mokyklos tarybos posėdžiuose ir nagrinėti mokyklų biudžetus. Manoma, kad šis teisės aktas taip pat nebus svarstomas toliau, nors tai suteikia galimybę šalininkams Atstovų Rūmuose reklamuoti savo balsą už jį per kitų metų rinkimus.

Amerikos pilietinių laisvių sąjunga (ACLU) pasmerkė ketvirtadienio balsavimą ir teigė, kad šiais metais valstijų įstatymų leidžiamosiose institucijose jau pateikta daugiau kaip 450 įstatymų projektų, nukreiptų prieš translyčių teises.

„Kodėl respublikonai Kongrese leidžia laiką tyčiodamiesi iš vaikų? Rinkėjai juos išrinko ne tam, kad jie tai darytų“, – sakė ACLU politikos direktorė Deirdre Schifeling.