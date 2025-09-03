Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV apeliacinis teismas užblokavo Trumpo sprendimą taikyti karo meto įstatymą deportuojant žmones

2025-09-03 16:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 16:13

JAV federalinis apeliacinis teismas antradienį neigiamai įvertino prezidento Donaldo Trumpo sprendimą taikyti karo meto įstatymą deportuojant įtariamus Venesuelos gaujų narius ir užblokavo jo naudojimą kai kuriose pietinėse valstijose.

Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)

JAV federalinis apeliacinis teismas antradienį neigiamai įvertino prezidento Donaldo Trumpo sprendimą taikyti karo meto įstatymą deportuojant įtariamus Venesuelos gaujų narius ir užblokavo jo naudojimą kai kuriose pietinėse valstijose.

0

D. Trumpas 1798 m. Užsienio priešų įstatymu (angl. Alien Enemies Act, AEA) pirmąkart pasinaudojo kovo 15-ąją ir į liūdnai pagarsėjusį Salvadoro griežčiausio saugumo kalėjimą CECOT dviem lėktuvais išskraidino įtariamus gaujos „Tren de Aragua“ narius. Nuo to laiko šis kelių šimtmečių senumo įstatymas, kuriuo paskutinį kartą buvo naudojamasi Antrojo pasaulinio karo metu, buvo užginčytas teismuose.

JAV penktasis apeliacinis teismas antradienį nusprendė, kad D. Trumpas negali naudotis šiuo įstatymu deportuodamas migrantus iš Teksaso, Luizianos ir Misisipės.

„Darome išvadą, kad duomenys nepatvirtina, jog įvyko invazija ar grobuoniškas įsiveržimas, – pareiškė teisėja Leslie Southwick. – Todėl darome išvadą, kad pareiškėjai greičiausiai įrodys, jog AEA buvo pritaikytas netinkamai.“

AEA leidžia vyriausybei sulaikyti ir deportuoti priešiškų užsienio šalių piliečius karo arba „invazijos ar grobuoniško įsiveržimo“ metu. D. Trumpas dar rinkiminės kampanijos metu žadėjo deportuoti milijonus dokumentų neturinčių migrantų, o kai kuriems jo vykdomiesiems įsakams, susijusiems su šiuo klausimu, pasipriešino teisėjai. Manoma, kad teisiniai iššūkiai, mesti dėl to, jog D. Trumpas pasitelkė AEA, galiausiai pasieks ir Aukščiausiąjį Teismą.

D. Trumpas nuo sugrįžimo į valdžią pasiuntė karius prie sienos su Meksika, įvedė Meksikai ir Kanadai muitus dėl tariamai nepakankamų veiksmų užkardant neteisėtus sienos kirtimo atvejus ir paskelbė gaujas, tokias kaip „TdA“ ir „MS-13“, teroristinėmis grupuotėmis.

Praėjusią savaitę dar vienas JAV federalinis apeliacinis teismas laikinai uždraudė D. Trumpo administracijai atimti laikinosios apsaugos statusą iš maždaug 600 000 Jungtinėse Valstijose gyvenančių venesueliečių.

