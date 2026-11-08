„Jaučiau pagiežą visai visuomenei“: Japonijoje vyras peiliu užpuolė knygyno darbuotoją

Įtariama, kad Satoshi Okamoto virtuviniu peiliu sužalojo darbuotoją nacionalinio knygynų tinklo „Maruzen & Junkudo“ filiale, esančiame antro pagal dydį Japonijos miesto centre.
Nukentėjusysis iškart po išpuolio iškvietė policiją. Nukentėjusiojo būklės policija išsamiau nekomentavo, tačiau jo gyvybei pavojus negresia.
Įtariamasis iki sulaikymo liko knygyne. Jis prisipažino peiliu sužalojęs darbuotoją ir pareigūnams paaiškino savo veiksmus.
„Jaučiau pagiežą visai visuomenei“, – įtariamojo žodžius naujienų agentūrai AFP citavo policijos atstovas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Smurtiniai nusikaltimai Japonijoje palyginti reti, tačiau pastaraisiais metais pasitaikė pavienių išpuolių peiliais ir kitokių atakų, kurias įvykdė socialiai izoliuoti asmenys, reiškę nepasitenkinimą plačiąja visuomene.
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