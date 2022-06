„Jau per vėlu, bėgti nėra kur“ – Ukrainos miesto partizanai paliko žinutę okupantams

„Chersono partizanai yra budrūs ir primena rusams, kad nėra kur bėgti“, – pranešė vietos „Telegram“ visuomenė.

Ant lapelių, kurių nuotrauką jis paskelbė, parašyta: „Rašistai, jau per vėlu bėgti. Rostovas – 558 km, Ukrainos ginkluotosios pajėgos – 10 km. Chersonas yra Ukraina!“

Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos daro spaudimą įsibrovėliams pietuose, jų tikslas – išlaisvinti Chersoną.

Visai neseniai vienas iš Ukrainos karių pasidalino vaizdo įrašu, kuriame sako:

„Labas rytas, Chersone, mes jau arti, mes ateiname. Mes 10 kilometrų nuo Chersono. Laukite mūsų, draugai, laikykitės. Šlovė Ukrainai, šlovė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms!“

A message from #Kherson frontlines.



"Good morning, #Kherson. We are getting close, we're coming. Glory to the Armed Forces of #Ukraine."



Glory to #Ukraine ✊🏻🇺🇦 pic.twitter.com/esYmSjA5w9