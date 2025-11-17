Japonija skubiai pakėlė naikintuvus: prie sienos pastebėtas įtariamas Kinijos dronas

„Šeštadienį, 2025 metų lapkričio 15-ąją, patvirtinta, kad tarp Jonagunio salos ir Taivano skrido bepilotis orlaivis, kaip manoma, kinų (...). Reaguojant skubiai pakilo Japonijos oro savigynos pajėgų Pietvakarių oro gynybos vadavietės naikintuvų“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Gynybos ministerija.
Pranešimas pasirodė po japonų ministrės pirmininkės Sanae Takaichi lapkričio 7-ąją parlamente išsakyto komentaro apie Taivaną – kad ginkluotas išpuolis prieš šią savarankišką salą galėtų pateisinti kariuomenės siuntimą į ją „kolektyvinės savigynos“ tikslais. Šie komentarai išprovokavo diplomatinį ginčą: Kinija pareikalavo atsiimti šiuos žodžius ir patarė savo piliečiams nevykti į Japoniją.
