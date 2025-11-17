 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Japonija skubiai pakėlė naikintuvus: prie sienos pastebėtas įtariamas Kinijos dronas

2025-11-17 10:30 / šaltinis: BNS
2025-11-17 10:30

Japonija pirmadienį paskelbė, kad skubiai pasiuntė naikintuvų pastebėjusi įtariamą kinų droną netoli savo pietinės Jonagunio salos ir Taivano.

Naikintuvas (nuotr. SCANPIX)

Japonija pirmadienį paskelbė, kad skubiai pasiuntė naikintuvų pastebėjusi įtariamą kinų droną netoli savo pietinės Jonagunio salos ir Taivano.

0

„Šeštadienį, 2025 metų lapkričio 15-ąją, patvirtinta, kad tarp Jonagunio salos ir Taivano skrido bepilotis orlaivis, kaip manoma, kinų (...). Reaguojant skubiai pakilo Japonijos oro savigynos pajėgų Pietvakarių oro gynybos vadavietės naikintuvų“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Gynybos ministerija.

Pranešimas pasirodė po japonų ministrės pirmininkės Sanae Takaichi lapkričio 7-ąją parlamente išsakyto komentaro apie Taivaną – kad ginkluotas išpuolis prieš šią savarankišką salą galėtų pateisinti kariuomenės siuntimą į ją „kolektyvinės savigynos“ tikslais. Šie komentarai išprovokavo diplomatinį ginčą: Kinija pareikalavo atsiimti šiuos žodžius ir patarė savo piliečiams nevykti į Japoniją.

