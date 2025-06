Izraelis pripažino: Irane „slapta“ veikė jo komandosai

Per karą prieš Iraną ginkluotosios pajėgos „slapta veikė giliai priešo teritorijoje“, suteikdamos „operatyvinių veiksmų laisvę“, kalbėjo E. Zamiras. Jis pabrėžė, kad kampanija prieš Iraną „dar nebaigta“. „Turime likti budrūs. Mūsų laukia daug iššūkių“, – pridūrė E. Zamiras.

Jis taip pat sakė, kad per visą operaciją palaikė kontaktą su JAV kariuomene. Prieš tai trečiadienį jau Izraelio užsienio žvalgybos vadas „Mossad“ vadas Davidas Barnea padėkojo JAV Centrinės žvalgybos agentūrai (CIA) už „bendrus veiksmus“ prieš Iraną.

JAV pajėgos per karą rėmė Izraelį atmušant Irano paleistas raketas. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsakymu, karinė aviacija, be to, surengė intensyvias atakas prieš Irano branduolinius objektus.

Po 12 dienų karo antradienį tarp Izraelio ir Irano įsigaliojo paliaubos.

Izraelis birželio 13 d. pradėjo didelį Irano puolimą, ypač atakuodamas branduolinius ir karinius objektus. Iranas į tai reagavo apšaudydamas Izraelį raketomis ir dronais. Izraelio deklaruotas tikslas buvo sunaikinti Irano branduolinę programą.