Izraelio žiniasklaida pranešė, kad „Hamas“ pristatė „protingą“ paliaubų Gazoje planą

Pranešime nurodoma, kad susitarimas gali būti sudarytas jau greitai.

Ketvirtadienį vakare „Hamas“ platformoje „Telegram“ paskelbė derybose pateikusį išsamų pasiūlymą. Grupuotės teigimu, jame numatyta Gazos Ruože nutraukti kovos veiksmus, pristatyti gyventojams skirtą humanitarinę pagalbą ir, manais į Izraelio kalėjimuose esančius palestiniečius, paleisti Izraelyje pagrobtus įkaitus.

Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kanceliarija pasakė, kad „Hamas“ vis tiek reiškia „nerealius reikalavimus“. Grupuotė toliau reikalauja iš Gazos Ruožo išvesti Izraelio karius, o Izraelis su tuo nesutinka.

B. Netanyahu kanceliarija pirmiau yra pranešusi, kad Kataras daro spaudimą „Hamas“ ir toks spaudimas ima duoti vaisių. Kataras, Egiptas ir Jungtinės Valstijos ne vieną savaitę tarpininkauja derybose, kad Gazoje būtų paskelbtos paliaubos.

B. Netanyahu kanceliarijos teigimu, Doha yra pagrasinusi išvaryti Palestinos organizacijos narius iš Kataro ir liautis juos finansavusi, jei šie nebus linkę derėtis. Nepriklausomą šios informacijos patikrinimą kol kas nebuvo galimybių atlikti.

Tikimasi, kad pagal numatomą sudaryti susitarimą, be kita ko, per keletą etapų mainais į Izraelyje kalinčius palestiniečius bus paleisti per spalio 7 d. „Hamas“ pagrobti izraeliečiai, kurie vis dar laikomi Gazos Ruože. Tačiau derybų metu kol kas tebuvo padaryta menka pažanga.

Izraelio žiniasklaida praneša, kad ketvirtadienį vakare į Tel Avivo gatves vėl išėjo šimtai žmonių, reikalaudami paleisti įkaitus. Protestuotojai taip pat laikinai užblokavo vieną iš greitkelių, vedančių į miestą.