TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio ministras apgailestauja dėl komentarų apie Saudo Arabiją

2025-10-23 18:18 / šaltinis: BNS
2025-10-23 18:18

Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų finansų ministras Bezalelis Smotrichas ketvirtadienį išreiškė apgailestavimą dėl savo komentarų apie Saudo Arabiją, išsakytų normalizuojant ryšius su Izraeliu.

Izraelio vėliava (nuotr. SCANPIX)

Anksčiau ketvirtadienį B. Smotrichas konferencijoje sakė, kad Saudo Arabija turėtų „toliau jodinėti ant kupranugarių", jei mainais į ryšių su Izraeliu normalizavimą prašo Palestinos valstybės.

0

„Mano pareiškimas dėl Saudo Arabijos buvo nevykęs, ir aš apgailestauju dėl bet kokio įžeidimo, kurį jis galėjo sukelti“, – sakė B. Smotrichas vaizdo įraše, kurį paskelbė socialiniame tinkle „X“.

Anksčiau ketvirtadienį B. Smotrichas konferencijoje sakė, kad Saudo Arabija turėtų „toliau jodinėti ant kupranugarių“, jei mainais į ryšių su Izraeliu normalizavimą prašo Palestinos valstybės.

