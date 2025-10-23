Izraelio ministras apgailestauja dėl komentarų apie Saudo Arabiją

„Mano pareiškimas dėl Saudo Arabijos buvo nevykęs, ir aš apgailestauju dėl bet kokio įžeidimo, kurį jis galėjo sukelti“, – sakė B. Smotrichas vaizdo įraše, kurį paskelbė socialiniame tinkle „X“.
Anksčiau ketvirtadienį B. Smotrichas konferencijoje sakė, kad Saudo Arabija turėtų „toliau jodinėti ant kupranugarių“, jei mainais į ryšių su Izraeliu normalizavimą prašo Palestinos valstybės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!