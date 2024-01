Izraelio kariuomenė pranešė tvindanti Gazoje esančius tunelius, kad sustabdytų „Hamas“ išpuolius

„Tai viena iš priemonių, kuriomis IDF (Izraelio kariuomenė) stengiasi neutralizuoti „Hamas“ požeminio tunelių tinklo keliamą grėsmę“, – teigiama kariuomenės pranešime.

„Tai viena iš priemonių, kuriomis IDF (Izraelio kariuomenė) stengiasi neutralizuoti „Hamas“ požeminio tunelių tinklo keliamą grėsmę“, – teigiama kariuomenės pranešime.

JAV karo akademijos Vest Pointe atlikto tyrimo duomenimis, karo pradžioje praėjusių metų spalį Gazoje egzistavo 500 km ilgio 1 300 tunelių tinklas, kurį Izraelio kariuomenė pavadino „Gazos metro“.

Kariuomenė prisiekė juos sunaikinti po spalio 7 d. Izraelio pietuose „Hamas“ surengto išpuolio, per kurį, oficialiais Izraelio duomenimis grindžiamu naujienų agentūros AFP skaičiavimu, žuvo maždaug 1 140 žmonių, pagrinde civilių.

Be to, per spalio 7 d. išpuolį į Gazą buvo išvežta maždaug 250 įkaitų, iš kurių 132 vis dar yra nelaisvėje. Tarp jų yra ir mažiausiai 28 asmenų, kurie manoma buvo nužudyti, kūnai.

Po „Hamas“ atakos Izraelis Gazoje pradėjo niokojamą oro, sausumos ir jūrų karinę operaciją, per kurią, teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, jau žuvo mažiausiai 26 751 žmogus. Dauguma aukų – moterys ir vaikai.

Izraelio kariuomenė praneša, kad dauguma „Hamas“ pagrobtų įkaitų buvo arba vis dar yra laikomi plačiame tunelių tinkle.

Gruodį Izraelio žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad kariškiai linksta prie to, kad tuneliai būtų užtvindyti iš Viduržemio jūros pumpuojamu vandeniu.

Tačiau ekspertai perspėjo, kad šis variantas yra pavojingas ir kelia didelę riziką apsiaustoje Gazoje esantiems civiliams.

„Dėl to ir taip trapiai Gazos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūrai būtų padaryta didelė žala“, – gruodį perspėjo JT humanitarinės pagalbos Palestinos teritorijoms koordinatorė Lynn Hastings.

„Egzistuoja netgi tokia rizika, kad dėl didelio spaudimo ir į Gazą išsiliejus jūros vandeniui gali imti griūti pastatai bei irti keliai.“

Antradienį kariuomenė pranešė, kad ėmėsi priemonių užtikrinti, jog „teritorijos gruntiniams vandenims nebūtų padaryta žala“.

„Vanduo pumpuojamas tik tiesiai į tunelius ir tose vietose, kur galima tai padaryti, kiekvienu atveju derinant darbo metodus“, – paaiškino ji.

„Tai viena iš priemonių, kurias IDF ir Izraelio saugumo sukūrė pastaraisiais metais, kad galėtų jas naudoti prieš „Hamas“ požeminę infrastruktūrą Gazos Ruože.“

Pirma tunelių labirintas buvo naudojamas, siekiant apeiti Gazos Ruožo blokadą, kurią Izraelis įvedė po to, kai į valdžią 2007 m. atėjo „Hamas“, juo į Egiptą ir iš jo buvo slapta gabenami žmonės, prekės ir ginklai.

Po 2014 m. Izraelio karo su „Hamas“, tunelių tinklas buvo išplėstas ir dabar naudojamas raketų atakoms prieš Izraelį iš skirtingų Gazos vietų rengti.