Izraelio ir Palestinos konfliktas toliau kaista: nuo raketų smūgių žūsta dešimtys vaikų

Gazos gyventojai naktį filmuoja, kaip kone iš jų kiemų kyla islamistų kovotojų į Izraelio pusę leidžiamos raketos. Šiąnakt prasidėjo jau šešta žydų ir palestiniečių intensyvių susišaudymų para. Izraelio pajėgos skaičiuoja, kad per naktį Gazos kovotojai į Izraelį paleido per 200 raketų. 30 nukrito pačioje Gazoje, dar apie 100 numušė žydų „Geležinio Kupolo“ oro gynybos sistema.

Čia matote, kaip pirmą valandą nakties stebėjimo kameros pasienyje filmuoja į Izraelį lekiančias raketas.

Ir štai išaušus žydai Beersheboje jau filmuoja per naktį raketų namui padarytą žalą ir skylę stoge.

O čia Ašdodas Izraelyje, kur į daugiabutį taip pat pataikė raketa. Žydai skundžiasi negalintys ramiai gyventi.

„Aš nusivylęs. Mes norime gyventi taikoje ir tyloje. Turiu tris mažus vaikus ir turiu jiems aiškinti, kas čia nutiko, kodėl tai vyksta“, – teigė susprogdinto buto šeimininkas Markas Reidmanas.

Šiandien per beveik savaitę besitęsiančius apšaudymus žydų mirčių statistiką papildė dar mažiausiai viena auka, kai Ramat Gano rajonui jau įsidienojus smogė Hamas raketa. Izraelyje per šią savaitę žuvo mažiausiai 10 žmonių. Iš jų vienas karys, du vaikai. Sužeistųjų per pusę tūkstančio.

O štai toks sprogimas šiandien vidury dienos driokstelėjo Gazos Ruože. Izraelio kariai sunaikino 13 aukštų pastatą, kuriame buvo įsikūrę amerikiečių naujienų agentūros „The Associated Press“, televizijos „Al Jazeera“ ir kitos tarptautinės žiniasklaidos biurai. Prieš bombarduojant pastatą Izraelio žvalgyba apie tai įspėjo pastato savininką.

„Mes iš AP agentūros, pastate daug mūsų įrangos. Duokite mums 15 minučių viską išsinešti.“

„Duokite 10 min. Aplink mane žurnalistai, o ne kovotojai, kurie nori išsinešti ginklus.“

Po valandą trukusios evakuacijos pastatas sulygintas su žeme.

Izraelis Gazos teritoriją bombarduoja ir artilerija, ir karo lėktuvais.

Per lėktuvų antskrydžius, anot palestiniečių, šiandien naktį ir ryte sunaikinti keli civilių gyvenamieji pastatai: žuvo mažiausiai 12 ir suaugusiųjų, ir vaikų.

„Susprogdintame name gyveno dešimt žmonių. 8 vaikai su mama ir tėvu. Visi vaikai buvo iki 8–9 m. amžiaus. Tai sisteminis žudymas, be jokio pateisinimo“, – sake Gazos gyventojas Ahmad Yacoubi.

Izraelio pajėgos platina vaizdus, kaip bombarduoja įvairiose ir rečiau, ir tankiau apgyventose teritorijose. Žydų kariuomenė skelbia bombarduojanti civiliais prisidengiančius islamistų kovotojus, jų tunelių sistemas ir požemines raketų paleidimo vietas. Šiandien, anot Izraelio, smogta ir Hamas kovotojų operacijų centrui centrinėje Gazoje, ir kitiems objektams.

Palestiniečiai skaičiuoja, kad nuo pirmadienio Gazos Ruože žuvo jau daugiau nei 130 žmonių, iš jų trys dešimtys – vaikai. Sužeistųjų apie 1000, o dar 10 tūkst. palestiniečių dėl bombardavimų teko palikti namus – skelbia JT.

„Kuo prasikalto šis vaikas? Ramiai sėdėjome namie, kai mums smogė. Už ką? Už ką?“

Derėtis dėl smurto nutraukimo vakar į Izraelį atskrido JAV sekretorius pavaduotojas Izraelio ir palestiniečių reikalams Hadis Amras. Amerikiečių atstovas Vakarų krante su Izraelio ir Palestinos lyderiais derėsis dėl paliaubų.

Beje, šiandien palestiniečiai mini „Nakbą“ arba „Katastrofa“ vadinamą Izraelio įkūrimo 1948 m. dieną, kai 700 tūkst. arabų teko palikti savo namus. Neabejojama, kad šiandienos minėjimai Jeruzalėje bus kruvini. Ten ir vakar per policijos susirėmimus su protestuotojais žuvo 11 palestiniečių.