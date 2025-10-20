​​Izraelio įmonė skelbia Luvro muziejų jos paprašius ištirti brangenybių vagystę, šis tai neigia

Visgi Luvro muziejus suskubo tai neigti.
„Luvro muziejus išimties tvarka paprašė mūsų atskleisti vagystėje dalyvavusių asmenų tapatybes ir susigrąžinti pavogtus artefaktus“, – naujienų agentūrai AFP sakė „CGI Group“ generalinis direktorius Zvika Naveh.
Pasak Z. Naveh, ankstesnė jo įmonės sėkmė ieškant 2019-aisiais iš vieno Vokietijos muziejaus pavogtų artefaktų prisidėjo prie to, kad Luvro muziejus pasirinko „CGI Group“ šiai užduočiai atlikti.
Muziejaus atstovai, atsakydami į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti, neišsiplėsdami atsakė: „Luvro vadovybė tai neigia.“
