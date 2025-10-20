Kalendorius
Užsienis > Europa

​​Izraelio įmonė skelbia Luvro muziejų jos paprašius ištirti brangenybių vagystę, šis tai neigia

2025-10-20 20:19 / šaltinis: BNS
2025-10-20 20:19

Privati ​​Izraelio žvalgybos įmonė pirmadienį pranešė, kad Prancūzijos Luvro muziejus paprašė jos pagalbos ieškant brangenybių, pavogtų sekmadienį per įžūlų apiplėšimą muziejaus darbo metu.

Apiplėštas Luvras (nuotr. SCANPIX)

0

Visgi Luvro muziejus suskubo tai neigti.

„Luvro muziejus išimties tvarka paprašė mūsų atskleisti vagystėje dalyvavusių asmenų tapatybes ir susigrąžinti pavogtus artefaktus“, – naujienų agentūrai AFP sakė „CGI Group“ generalinis direktorius Zvika Naveh.

Pasak Z. Naveh, ankstesnė jo įmonės sėkmė ieškant 2019-aisiais iš vieno Vokietijos muziejaus pavogtų artefaktų prisidėjo prie to, kad Luvro muziejus pasirinko „CGI Group“ šiai užduočiai atlikti.

Muziejaus atstovai, atsakydami į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti, neišsiplėsdami atsakė: „Luvro vadovybė tai neigia.“

