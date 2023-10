Izraelį šokiravo Thunberg įrašas: buvo apkaltinta antisemitizmu

XX a. pirmoje pusėje aštuonkojis buvo naudojamas antisemitinėse karikatūrose kaip žydų dominavimo pasaulyje simbolis. Antifašistiniai aktyvistai padarė išvadą, kad G. Thunberg negalėjo atsitiktinai panaudoti tokio galingo simbolio, rašo „Nexta“.

Dėl to G. Thunberg ištrynė ankstesnį įrašą ir paskelbė naują nuotrauką, jau be aštuonkojo, sakydama, kad nežinojo apie jo reikšmę.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO