ISW: Putinas dabar baiminasi visuotinio nepasitenkinimo Rusijoje, bet po rinkimų imsis nepopuliaraus žingsnio

Taip teigiama JAV įsikūrusio analitinio centro Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje.

Analitikai remiasi vasario 25 dieną Rusijos opozicijos leidinio „Agentstvo Novostei“ paskelbtais duomenimis, kuriuose pažymima, kad Rusijos valstybiniai televizijos kanalai „Rossija 1“ ir „Pirmasis kanalas“, taip pat „Gazprom-media“ priklausanti televizija NTV trumpai užsiminė apie „specialiosios karinės operacijos“ dvejų metų sukaktį. „Agentstvo Novostei“ pažymėjo, kad Rusijos laidų vedėjas Michailas Leontjevas vasario 24 dienos „Pirmojo kanalo“ programos „Vremia“ eteryje priminė, kad tą dieną sueina dveji metai nuo karo pradžios, tačiau daugiau jokių komentarų šia tema nepateikė.

ISW atkreipė dėmesį, kad Rusijos vyriausybės pareigūnų komentarai irgi buvo minimalūs.

„Rusijos pareigūnai ir valstybiniai bei su valstybe susiję televizijos kanalai susilaikė nuo komentarų per antrąsias Rusijos plataus masto invazijos pradžios metines greičiausiai todėl, kad neatkreiptų dėmesio į Rusijos nesėkmes siekiant savo deklaruotų strateginių tikslų Ukrainoje, taip pat artimesnių tikslų užimti visą Luhansko bei Donecko sričių teritoriją, be to, patiriant didelių personalo nuostolių“, – rašė analitikai.

Jie taip pat atkreipė dėmesį į neseniai Rusijoje atliktą viešosios nuomonės apklausą, kuri parodė, kad visuomenės nuotaikos dėl karo Ukrainoje pastaraisiais mėnesiais nedaug pasikeitė ir kad dauguma rusų yra apatiški karo atžvilgiu, nors ta dauguma ir nerodo palaikymo antrajai mobilizacijos bangai.

Analitinis centras mano, kad Vladimiras Putinas ir Rusijos vyriausybės pareigūnai greičiausiai susilaikė nuo kalbėjimo apie antrąsias agresijos metines, siekdami išsaugoti visuomenės apatiją, kuri iš dalies leidžia tęsti karą be didesnio visuomenės pasipriešinimo.

Pasak ISW, V. Putinas greičiausiai žino, kad antroji mobilizacijos banga būtų nepopuliarus žingsnis, ir baiminasi, kad tai sukeltų visuotinį nepasitenkinimą.

„Tačiau po perrinkimo kovo mėnesį V. Putinas gali nebesijaudinti dėl visuomenės nuotaikų ir nuspręsti, kad Rusijos pajėgų formavimo poreikiai nusveria visuotinio vidaus nepasitenkinimo riziką“, – daro išvadą ISW.