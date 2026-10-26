Išvydo mešką ir puolė bėgti: 26-erių lenko žygis baigėsi ligoninėje

Kvačianų slėniu raudonąja turistine trasa keliavusi grupė netoliese pastebėjo mešką su jaunikliais.
Baimindamiesi susidūrimo su laukiniais gyvūnais, turistai nusprendė kuo greičiau pasišalinti iš tos vietos.
Bėgdamas turistas pargriuvo
Deja, bėgdamas lenkų turistas užkliuvo ir pargriuvo. Jis susižalojo ranką.
Į įvykio vietą nedelsdami išvyko Vakarų Tatrų regioninio Kalnų gelbėjimo tarnybos padalinio gelbėtojai.
Operatyviai suteikus nukentėjusiajam būtinąją medicinos pagalbą, jis buvo nugabentas į Liptovskio Mikulašo ligoninę.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.