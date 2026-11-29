Šis balsavimas bus atidžiai stebimas, nes Europoje prasideda rinkimų ciklas, truksiantis ateinančius 12 mėnesių ir galintis pakeisti jėgų pusiausvyrą Europos Sąjungoje (ES).
Pastaraisiais metais P. Sanchezas tapo tarptautinės kairės numylėtiniu, tačiau dėl jo poliarizuojančio statuso tėvynėje iškilo pavojus jo valdymui, trunkančiam jau aštuonerius metus.
Apklausose jis nuolat atsilieka nuo pagrindinės dešiniosios Liaudies partijos (PP), kuriai prognozuojama daugiausiai vietų dar viename „pakibusiame“ parlamente.
Todėl PP kelias į valdžią gali priklausyti nuo kraštutinių dešiniųjų antiimigracinės partijos „Vox“ – trečios pagal dydį Ispanijos politinės jėgos, galinčios padvigubinti savo mandatų skaičių.
Tokia koalicija būtų pirmoji nuo Ispanijos perėjimo prie demokratijos po generolo Francisco Franco (Fransisko Franko) fašistų remtos diktatūros 1939–1975 metais.
P. Sanchezas, vienas iš nedaugelio kairiųjų lyderių Europoje, savo karjerą sukūrė išsisukdamas iš, regis, beviltiškų situacijų ir nepraranda optimizmo.
Jis kliaujasi vėlyva progresyviųjų ir dar neapsisprendusių rinkėjų mobilizacija, siekdamas bent 176 vietų kairiosioms partijoms 350 narių parlamente.
54-erių politikas teigia, kad PP ir „Vox“ koalicija sukeltų socialinių teisių, ypač moterų, regresą ir pakenktų pastangoms reabilituoti F. Franco aukas.
Jis gyrė ketvirtos pagal dydį Europos Sąjungos ekonomikos, kuri jau ne vienus metus lenkia kitas Vakarų valstybes, dinamiškumą ir tarptautinę padėtį, paženklintą žodinių susirėmimų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir Izraeliu.
„Baimės kampanija“
Rinkėjai jau laukė prie Madrido rinkimų apylinkių, kai jos 9 val. vietos (10 val. Lietuvos) laiku buvo atidarytos 11 valandų truksiančiam balsavimui.
P. Sanchezas buvo tarp pirmųjų savo balsus atidavusių žmonių.
23 metų Marta Ramirez Jimenez Madride naujienų agentūrai AFP sakė, kad „politika yra kur kas labiau poliarizuota“, ir pasmerkė „netoleruotinas nuomones, kurioms suteikiamas balsas“.
„Gyvename laikais, kai yra rizika, kad bus apribotos teisės, kurios buvo priimamos kaip savaime suprantamas dalykas“, – pridūrė ši medicinos studentė.
Liaudies partijos (PP) lyderis Alberto Nunezas Feijoo, kuris 2023 metais vykusiuose rinkimuose iškovojo daugiausia vietų, bet nesugebėjo suformuoti vyriausybės, atmetė tai, ką vadina P. Sanchezo baimės kampanija.
65 metų A. N. Feijoo, kuris 13 metų vadovavo šiaurės vakariniam Galisijos regionui, bandė kurti patirties ir kompetencijos įvaizdį, priešingą P. Sanchezo vyriausybei.
PP daugelį metų puola P. Sanchezą dėl didelio atgarsio sulaukusių korupcijos skandalų, nuolaidžiavimo Katalonijos separatistams ir nesugebėjimo priimti biudžeto.
Du greitųjų traukinių susidūrimai šiais metais, per kuriuos iš viso žuvo 115 žmonių, ir liepą įvykęs migrantų antplūdis iš Maroko į Ispanijos Šiaurės Afrikos miestą Seutą suteikė papildomų argumentų PP ir partijai „Vox“.
Dėl pastaruoju metu padidėjusio į Kanarų salas atvykstančių migrantų skaičiaus P. Sanchezo pozicija ginti atviresnę imigracijos politiką atsidūrė po padidinamuoju stiklu.
Ispanijos senstanti populiacija išaugo iki beveik 50 mln. žmonių, daugiausia dėl imigracijos, kurią vyriausybė laiko stipraus ekonomikos augimo varikliu.
„Viskas taip poliarizuota“
Šį mėnesį priimdamas priemones nuomininkams, P. Sanchezas bandė pasinaudoti pykčiu dėl įsisenėjusios būsto krizės.
Dešinieji, kuriems spalį atmetus skubius dekretus dėl būsto P. Sanchezas buvo priverstas paskelbti rinkimus, iš pradžių planuotus 2027 metais, kaltina jo vyriausybes dėl smarkiai išaugusių būsto kainų.
55 metų pensininkas Domingo Perezas sakė: „Turi įvykti pokyčių, nes dėl visko, kas įvyko, dėl tiek daug korupcijos, ispanai sunkiai suduria galą su galu.“
„Vox“ savo kampaniją sutelkė į imigraciją, kurią sieja su būsto krize ir kitomis problemomis, siekdama pasinaudoti visuomenės, ypač jaunimo, nusivylimu.
50 metų Santiago Abascalio vadovaujama partija reikalauja deportuoti neteisėtus migrantus, taip pat nusikaltimus darančius užsieniečius ir tuos, kas, jos nuomone, gyvena iš valstybės mokamų pašalpų.
55 metų elektrikas Jesusas Perezas Olidenas Madride naujienų agentūrai AFP sakė: „Šiuo metu viskas taip poliarizuota: kairieji vienoje pusėje, dešinieji kitoje – nesu tikras.“
Teisę balsuoti šiuose rinkimuose turi maždaug 38,6 mln. ispanų. Rinkimų apylinkės turėtų užsidaryti 20 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.