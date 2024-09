Ispanija surengs susitikimą dėl dviejų valstybių sprendimo Izraelio ir palestiniečių konflikte

Ispanijos užsienio reikalų ministerija pranešime pažymėjo, kad susitikimas suburs vadinamosios Gazos Ruožo kontaktinės grupės narius, tarp kurių yra tokios šalys, kaip Egiptas, Kataras, Saudo Arabija ir Turkija. Prieš susitikimą užsienio reikalų ministerijoje Madrido centre, kurį surengs aukščiausias Ispanijos diplomatas Jose Manuelis Albaresas, ispanų premjeras Pedro Sanchezas dar priims dalyvius savo oficialioje rezidencijoje.

Derybose taip pat dalyvaus Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis, atskirame pranešime nurodė jo biuras.

„Ministrų susitikimas pastūmės diskusijas apie poreikį sustiprinti tarptautinės bendruomenės įsitraukimą taikos ir saugumo Artimuosiuose Rytuose klausimu ir apie iššūkį pasiekti tarptautinį konsensusą dėl tolesnių veiksmų, pagrįstų dviejų valstybių sprendimu“, – sakoma išplatintame pranešime.

Raginimai įgyvendinti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą pradėjo skambėti garsiau, kai Gazos Ruože prasidėjo karas, kurį sukėlė 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ smogikų surengtas išpuolis prieš Izraelį. Per šią ataką žuvo 1 205 žmonės, daugiausia civiliai, rodo Izraelio duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai. Be to, smogikai pagrobė 251 įkaitą. Izraelis į tai sureagavo inicijuodamas atsakomąjį puolimą, per kurį Gazos Ruože, pasak sveikatos apsaugos ministerijos šioje „Hamas“ valdomoje teritorijoje, iki šiol žuvo mažiausiai 41 118 žmonių – Jungtinių Tautų teisių biuras teigia, kad dauguma žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.

P. Sanchezas yra vienas griežčiausių Izraelio puolimo Gazos Ruože kritikų Europos žemyne. Gegužės 28 d. Ispanija kartu su Airija ir Norvegija oficialiai pripažino Palestinos valstybę. Anksčiau šį mėnesį P. Sanchezas paskelbė, kad iki metų pabaigos bus surengtas pirmasis „dvišalis Ispanijos ir Palestinos viršūnių susitikimas“, ir nurodė besitikintis, jog bus pasirašytos „kelios bendradarbiavimo sutartys“.