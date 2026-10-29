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Ispanija gedi: traukinių avarija nusinešė 69 gyvybes

2026-10-29 14:16 / šaltinis: BNS / Publikavo:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-10-29 14:16
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Ispanijoje ketvirtadienį prasidėjo trijų dienų gedulas, paskelbtas po antros šiais metais greitųjų traukinių avarijos, per kurią žuvo 69 žmonės, o dar dešimtys buvo sužeisti.

Traukinių avarija Ispanijoje (nuotr. EPA-ELTA)

Ispanijoje ketvirtadienį prasidėjo trijų dienų gedulas, paskelbtas po antros šiais metais greitųjų traukinių avarijos, per kurią žuvo 69 žmonės, o dar dešimtys buvo sužeisti.

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Kai kurių trečiadienį katastrofą patyrusiuose traukiniuose buvusių žmonių artimieji vis dar desperatiškai laukia žinių apie savo šeimos narius.

Viena daugiausiai aukų pareikalavusių šio amžiaus traukinių katastrofų Europoje iškėlė naujų klausimų dėl saugumo Ispanijos geležinkelių tinkle, kai transporto ministras pranešė apie kažkokią „klaidą“ ir „nepaaiškinamas aplinkybes“, lėmusias susidūrimą.

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Apsilankęs tragedijos vietoje, Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas, kurio lapkričio 29-ąją laukia visuotiniai rinkimai, pažadėjo išsiaiškinti priežastis.

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„Dirbame dieną ir naktį ne tik tam, kad paremtume aukų šeimas, bet ir tam, kad nustatytume ir pačias menkiausias šios tragedijos detales bei sustiprintume saugumo priemones, užtikrindami, kad tai daugiau niekada nepasikartotų“, – sakė jis.

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Susidūrimas įvyko trečiadienio rytą centriniame Kastilijos-La Mančos regione, svarbioje Madridą su pietiniu Sevilijos miestu jungiančioje linijoje, kai valstybinio operatoriaus „Renfe“ traukinys rėžėsi į stovėjusį privačios Ispanijos bendrovės „Iryo“ traukinį.

Anot naujienų agentūros AFP žurnalistų, naktį gelbėjimo tarnybos naršė po sumaitotas nuolaužas, ieškodamos daugiau aukų, ir kėlė metalo gabalus kranais.

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Ketvirtadienį avarijos vietoje už kelių kilometrų nuo Urdos kaimo palaikų paieškai buvo pasitelkti pėdsekiai šunys ir dronai su termovizoriais, pranešė regiono vyriausybė, o žuvusiųjų skaičius padidėjo nuo 68 iki 69.

31 metų Peru pilietis Josimaras Medina, atvykęs atostogų į Ispaniją su savo mergina, pasakojo, kad miegojo „Renfe“ traukinyje, kai „pabudo ir pajuto esantis ore“.

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42-ejų Pablo Mejia atsipirko galvos traumomis. AFP jis pasakojo, kad paskutinę minutę pakeista sėdima vieta išgelbėjo jam gyvybę.

Vilkėdamas krauju suteptą pilką megztinį ir laikydamas aplamdytą lagaminą, jis prisiminė „labai stiprų smūgį (...), daug žmonių ant grindų, vienas ant kito, išplėštas sėdynes, lagaminus, didelį chaosą“.

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„Manau, kad gimiau iš naujo“, – sakė jis.

Ketvirtadienio popietę karalius Felipe VI ir karalienė Letizia aplankys traukinių avarijos aukas Toledo ligoninėje, pranešė karališkieji rūmai.

„Praradę viltį“

Urdos kaimo, esančio už maždaug 130 km į pietus nuo Madrido, mokykloje artimieji gali teirautis apie traukiniuose buvusius savo šeimos narius.

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Raudonojo Kryžiaus darbuotojų komandos teikė pagalbą atvykusioms žmonių, kurių dalis nesulaikė ašarų, grupėms. Kaime taip pat matėsi daugybė policininkų ir žurnalistų iš viso pasaulio.

Raudonojo Kryžiaus psichologė Carmen Garcia sakė, kad laukia „ilgos ir sunkios valandos“, nes „kiekvienas žmogus su tuo tvarkysis savaip“.

„Turime žmonių, kurie yra ištikti šoko, kurie dar nesuvokė, kas nutiko, piktų, liūdnų, susirūpinusių žmonių. Gedėjimas bus sudėtingas“, – kalbėjo C. Garcia.

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Urdos parapijos kunigas Jose Miguelis Fernandezas kartu su pagalbos tarnybomis teikė pagalbą aukų šeimoms.

„Daugelis jų buvo ramūs, kiti – nervingi ir praradę viltį. Jie norėjo iš karto gauti žinių (apie savo artimuosius)“, – agentūrai AFP sakė J. M. Fernandezas.

Saugumo klausimai

Ant valstybinių pastatų vėliavos buvo nuleistos iki pusės stiebo, buvo atšauktos arba sumažintos oficialios ceremonijos bei vieši renginiai.

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Transporto ministras Oscaras Puente trečiadienį sakė, kad 69 km geležinkelio linijos atkarpoje sugedo automatinė valdymo sistema, todėl visi ten esantys traukiniai buvo sustabdyti.

„Sprendimas atnaujinti eismą, kol ta sistema dar nebuvo atkurta, priklauso valdymo centrui, o valdymo centras (...) priėmė sprendimą atnaujinti eismą aplinkybėmis, kurios, mūsų požiūriu, yra nepaaiškinamos“, – sakė O. Puente.

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Pasak jo, „Renfe“ traukinys nuvažiavo 25 km, kol įsirėžė į „Iryo“ traukinį.

Valdymo centras „turėjo daugiau nei pakankamai laiko patikrinti klaidą, tačiau jos neištaisė“, pridūrė ministras.

Sausį pietiniame Andalūzijos regione susidūrė du greitieji traukiniai, kai vienas jų nulėkė nuo bėgių ir nušoko ant gretimų bėgių. Tuomet žuvo 46 žmonės.

Šios avarijos tyrimas tebevyksta, tačiau kairiojo sparno vyriausybė sulaukė griežtos kritikos dėl Ispanijos geležinkelių valdymo.

Traukinių mašinistai ketvirtadienį paskelbė streiką, siekdami „apginti geležinkelių saugumą“. Streikas buvo sušauktas dar prieš trečiadienio avariją.

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