Nelaimė Klaipėdoje: moters automobilis partrenkė pėsčiųjų perėja ėjusią nepilnametę

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, eismo nelaimė įvyko apie 7.57 val. Naikupės gatvėje.
Pirminiais duomenimis, 1967 metais gimusios moters vairuojamas automobilis „Opel“ nepraleido ir partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusią nepilnametę, gimusią 2010 metais.Mergina dėl patirtų sužalojimų perduota medikams.
Policija surinko medžiagą tyrimui dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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