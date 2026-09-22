Įsivėlęs į konfliktą su JAV žiniasklaida Trumpas rado išeitį: paleido savo televizijos kanalą „Trump TV“

Apie tai praneša „RBC-Ukraine“, remdamasi Baltųjų rūmų įrašu socialiniame tinkle „X“.
Naujasis projektas pradėtas transliuoti oficialiame Baltųjų rūmų „YouTube“ kanale. Transliacija prasidėjo naktį, o jos metu buvo rodoma 2024 m. vykusi D. Trumpo inauguracija.
„TRUMP TV jau veikia. Visą parą, atnaujinama realiuoju laiku, geriausios praėjusių metų akimirkos, pranešimai ir naujausios administracijos žinios – viskas vienoje vietoje. Iki šiol ne visi svarbūs įvykiai buvo rodomi per televiziją, tačiau dabar tai tapo įmanoma“, – teigiama anonso tekste.
Trumpo konfliktas su JAV žiniasklaida
Pažymima, kad toks projektas pradėtas vykdyti D. Trumpo konflikto su JAV žiniasklaida fone. Rugsėjo 18 d. JAV prezidentas paskelbė, kad CNN, MS NOW ir „Politico“ žurnalistams draudžiama patekti į Baltuosius rūmus.
Reaguodami į tai, penki didžiausi prezidento žurnalistų grupėje dalyvaujantys televizijos kanalai – ABC, CBS, NBC, CNN ir net „Fox News“ – sustabdė bendrą D. Trumpo renginių filmavimą.
Žiniasklaida pažymi, kad įprastai televizijos kanalai paeiliui skiria filmavimo grupę, kuri lydi prezidentą ir perduoda susitikimų vaizdo įrašus kitoms žiniasklaidos priemonėms.
Rugsėjo 21 d. ši pareiga turėjo tekti CNN, tačiau Baltieji rūmai pašalino šį kanalą iš grafiko. Dėl to kiti žurnalistų grupės nariai atsisakė skirti jį pakeisiančią filmavimo komandą.
Jie pabrėžė, kad visuomenė yra suinteresuota gauti nepriklausomą informaciją apie vyriausybės darbą, o administracija neturėtų riboti žiniasklaidos atstovų galimybių patekti į Baltuosius rūmus dėl jų publikacijų turinio.
Galiausiai dėl televizijos kanalų atsisakymo naujos Baltųjų rūmų sraigtasparnių nusileidimo aikštelės atidarymo ceremonija liko be televizijos reportažo.
D. Trumpo administracija savo ruožtu bandė pati transliuoti renginį, tačiau dėl sraigtasparnio keliamo triukšmo prezidento žodžių beveik nebuvo girdėti, nes nebuvo televizijos kanalų mikrofonų.
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