Įsidarbinti „Google“ bus lengviau: nebereikės aukštojo išsilavinimo

Sertifikatus potencialūs darbuotojai galės gauti pabaigę šešių mėnesių trukmės kursą, kuris vos per dalį laiko, kurį jie sugaištų universitete, parengs juos darbui srityse, kuriose labiausiai trūksta kvalifikuotų specialistų. Kursą sėkmingai baigę dalyviai gaus sertifikatą, kuris darbinantis šioje kompanijoje atitiks ketverių metų studijų panašioje srityje diplomą.

Už kursus reikės mokėti

Kursų kaina kol kas dar nežinoma, tačiau remiantis jau egzistuojančių „Google“ mokymų įkainiais, manoma, kad ji sieks apie 300 Jungtinių Amerikos Valstijų dolerių (apie 250 eurų).

Tiesa, „Google“ planuoja padengti mokymų išlaidas maždaug 100 tūkst. dalyvių. Kursų metu dalyviams bus suteiktos visos būtinos žinios, kurių reikia siekiant gauti gerai apmokamą darbą perspektyviose srityse. Ypač daug dėmesio kompanija skiria duomenų analitikos, projektų valdymo ir vartotojo patirties dizaino kursams, kuriuos ves „Google“ darbuotojai.

„Šios naujos karjeros programos yra sukurtos ir vedamos „Google“ darbuotojų, dirbančių šiose srityse. Programos suteikia dalyviams visus būtinus gebėjimus, kurių reikia siekiant įsidarbinti. Norint dalyvauti kursuose, nereikia jokio aukštojo išsilavinimo ar patirties.

Pavyzdžiui, Yvesas Cooperis, kuris dirbdamas furgono vairuotoju įsitraukė į vieną mokymų programą per mūsų projekto „Grow with Google“ partnerį „Merit America“. Praėjus penkioms dienoms po kursų baigimo, viena ne pelno siekianti organizacija jam pasiūlė IT specialisto darbą jo gimtajame mieste – Vašingtone“, – tinklaraštyje rašo „Google“ globalių reikalų vyresnysis viceprezidentas Kentas Walkeris.

Suteiks galimybių vargingesniems

Toks nutolimas nuo įprastinio akademinio išsilavinimo atsiranda dėl kritikos, kad jis prieinamas ne visiems. Kelerius metus trunkančios studijos dažnai tampa didele finansine našta – baigus universitetą daugelis susiduria su milžiniškomis skolomis, kurias vis dar išmokinėja praėjus keleriems metams po studijų baigimo.

Neturint pastovaus darbo arba normalaus atlyginimo garantijos, studijos universitete ar koledže gali tik dar labiau pabloginti studento padėtį. „Google“ karjeros sertifikatas veikia priešingai – juo siekiama paruošti dalyvius greitam įsiliejimui į darbo rinką vos už dalį kainos, kurią jie sumokėtų aukštosioms mokykloms.

„Covid-19 krizės metu smulkiajam verslui technologijos tapo gyvybiškai svarbios. Todėl internetiniai įrankiai gali padėti žmonėms įgauti naujų įgūdžių ir susirasti gerai apmokamą darbą.

Aukštasis išsilavinimas daugeliui amerikiečių yra nepasiekiamas, o diplomas neturėtų būti privalomas, norint užsitikrinti finansinį stabilumą. Mums reikia naujų ir lengvai pasiekiamų specialistų ruošimo sprendimų – nuo patobulintų profesinių programų iki internetinio išsilavinimo – kad padėtume Amerikai atsigauti ir atsistatyti“, – rašė K. Walkeris.