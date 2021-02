11 įpročių, kurie be reikalo vadinami „žalingais": ar tai darote?

Įvairūs tyrimai skirtingai atsiliepia apie daugybę tariamai nesveikų tendencijų – pradedant energetiniais gėrimais ir baigiant omletu pusryčiams. Štai, ką turėtumėte žinoti prieš ruošdamiesi dar vienam „gėdingam žingsniui“.

Pusryčių praleidimas

Pusryčiai nėra privalomi, nepaisant to, ką galbūt esate girdėję. Nors kažkada buvo manoma, kad praleidus pirmąjį dienos valgį priaugama svorio, keli naujausi tyrimai parodė priešingai – pasninkavimas ar valgio praleidimas iš tikrųjų gali padėti kai kuriems žmonėms sulieknėti.

Šie valgymo planai yra žinomi kaip protarpinis badavimas. Vienas populiariausių protarpinio badavimo principų yra 16:8. Tokiu būdu išlaikomas 16 valandų laiko tarpas tarp valgymo. Todėl žmonės dažniausiai pasirenka valgyti nuo 12 val. dienos iki 20 val. vakaro, taip iš esmės atsisakydami pusryčių.

Atlikus keletą tyrimų nustatyta, kad protarpinis badavimas yra toks pat patikimas svorio metimo būdas kaip ir tradicinės dietos. Keletas tyrimų, atliktų su gyvūnais, rodo, kad tai gali turėti kitos naudos, pavyzdžiui, sumažinti tam tikrų vėžio formų riziką ir net prailginti gyvenimą, tačiau šiuos tyrimus reikia pakartoti su žmonėmis.

Kavos gėrimas

Kovo mėnesį Kalifornijoje teisėjas nusprendė, kad „Starbucks“ ir kitų kavos verslų gaminių pakuotės turi pranešti apie susirgimo vėžiu tikimybę.

Nepaisant šio gąsdinančio pranešimo, yra išsamių mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad iš tikrųjų reguliariai geriant kavą sumažėja susirgimo vėžiu rizika, taip pat apsisaugoma nuo diabeto ir yra stiprinama širdis, rašoma „Business Insider“.

Gydytojai rekomenduoja riboti kofeino suvartojimą iki 400 miligramų per dieną arba maždaug iki 4 standartinių kavos puodelių.

Kiaušinių valgymas

Atrodo, kad sveikos mitybos patarimai keičiasi taip pat dažnai, kaip ir metų laikai.

Kiaušiniai – gyvulinis produktas, turintis daug cholesterolio, riebalų, baltymų ir daug vitaminų bei mineralų – buvo metų metus niekinamas. Bet, kaip paaiškėjo, kiaušiniai iš tikrųjų yra gana sveikas maistas. Tik kiaušinio baltymo valgymas, kurį propaguoja neriebaus maisto „advokatai“ ir sako, kad tai yra būdas atsikratyti nereikalingų kalorijų, riebalų ir cholesterolio, yra visiškai nereikalinga praktika.

Visame kiaušinyje yra daugybė vitaminų ir mineralų, kurių negalite gauti iš daugelio maisto produktų, tokių kaip vitaminas B12 ir fosforas. Juose taip pat gausu raumenis energija aprūpinančių baltymų ir sočiųjų riebalų, todėl pavalgius kiaušinių jaučiatės sotūs ir nepersivalgote.

Be to, neatrodo, kad cholesterolis, esantis kiaušiniuose, turi įtakos sveiko žmogaus cholesterolio kiekio padidėjimui. Lygiai taip pat kaip riebalų suvartojimas nevirsta riebalais, naujausi tyrimai parodė, kad cholesterolio vartojimas nebūtinai reiškia padidėjusį cholesterolio kiekį.

Pasilepinimas riebiu maistu

Atsižvelgdami į 1990-ųjų JAV Žemės ūkio departamento patarimus, milijonai amerikiečių, norėjusių sulieknėti, pasirinko dietą, kurioje yra mažai riebalų ir daug krakmolo. Jie pasirinko margariną, o ne sviestą ir „be riebalų“, o ne „įprastą“. Taip save sustabdė nuo mėgavimosi skaniu maistu. Bet tai nesuveikė.

Aštuonerius metus trukęs tyrimas, kuriame dalyvavo beveik 50 000 moterų, iš kurių maždaug pusė laikėsi mažai riebalų turinčios dietos, parodė, kad tos, kurios vartojo mažiau riebalų turintį maistą, nesumažino krūties vėžio, storosios žarnos vėžio ar širdies ligų rizikos. Be to, ir svorio jos nenumetė. Naujos rekomendacijos rodo, kad sveiki riebalai, pavyzdžiui, gaunami iš riešutų, žuvies ir avokadų, iš tikrųjų yra naudingi. Taigi, sugrąžinkite juos į savo mitybą, jei to dar nepadarėte.

Naudojimasis socialiniais tinklais

Dažnas socialinių tinklų naudojimas ir laiko praleidimas prie ekranų buvo laikomi visuotinai žalingais mūsų sveikatai. Tačiau daugeliui šio reiškinio tyrimų buvo būdingi prastai atlikti bandymai ir pasirinkti blogi metodai. Didžioji dauguma įrodymų rodo, kad išmanieji telefonai nėra vienodai kenksmingi, o kai kuriais atvejais jie gali būti naudingi.

Praėjusiais metais žurnale „Psychological Science“ paskelbtame tyrime, kuriame buvo tiriamas laiko praleidimo prie ekranų poveikis daugiau nei 120 000 britų jaunuolių, mokslininkai nustatė, kad socialinių tinklų naudojimas nėra kenksmingas daugumai paauglių. Tiesą sakant, žmonės, kurie bendrauja socialiniuose tinkluose, jaučiasi artimesni ir gali gauti emocinę bendraamžių paramą.

„Apskritai, tyrimas atskleidė, kad saikingas skaitmeninių technologijų naudojimas nėra savaime žalingas ir gali būti naudingas šiuolaikiniame pasaulyje“, – rašė tyrėjai.

Energetinių gėrimų vartojimas

Jei geriate energetinius gėrimus, turbūt jau pripratote prie gėdinančių žvilgsnių.

Tiesa sakant, energetiniai gėrimai (bent jau becukriai) nėra tokie baisūs. Vienoje skardinėje, priklausomai nuo prekės ženklo, kurį pasirinksite, gali būti tik 10 kalorijų ir 80 miligramų kofeino. Kai išsinešimui parduodamame dideliame kavos puodelyje yra du kartus daugiau kofeino. Kalbant apie kitus gėrimo ingredientus – būtent B grupės vitaminus ir tauriną – moksliniai tyrimai parodė, kad abu jie yra saugūs.

Viena arba dvi taurės vyno

Per didelis kiekis bet kokio produkto yra blogai ir alkoholis nėra išimtis.

Tačiau pakankamai daug tyrimų rodo, kad žmonės, kurie retkarčiais išgeria taurę vyno ar stiklinę alaus, su amžiumi susiduria su kiek mažesne protinės veiklos susilpnėjimo rizika.

Praėjusiais metais žurnale „Journal of Alzheimer Disease“ paskelbtas tyrimas parodė, kad reguliariai alkoholį gėrę žmonės, sulaukę 85 metų amžiaus, neturėjo protinės veiklos susilpnėjimo požymių, kitaip nei žmonės, kurie visiškai nevartojo alkoholio. Didelėje 74 kitų šia tema atliktų tyrimų apžvalgoje taip pat buvo padaryta išvada, kad kartais išgeriančių asmenų protinės veiklos susilpnėjimo rizika yra mažesnė už tų, kurie visiškai susilaikė nuo alkoholio.

Įjungti pranešimai telefone

Neseniai „Google“ vykusioje „Google I/O kūrėjų“ konferencijoje bendrovė pristatė daugybę funkcijų, skirtų pažaboti tai, kas dažnai vadinama „technologijų priklausomybe“. Viena iš jų buvo nauja funkcija, siūlanti paprastą būdą blokuoti pranešimus, kurie, pasak daugelio žmonių, kelia nerimą ir pažaboja produktyvumą.

Tačiau nėra tyrimų, rodančių, kad išjungti pranešimai padės mums pasijusti geriau. Kai mokslininkai bandė išspręsti nerimo problemą juos visiškai išjungdami, tai iš tikrųjų paskatino žmones pranešti, kad patiria daugiau streso, o ne mažiau.

Vis dėlto gali būti ir geresnė alternatyva: to tyrimo žmonės, kurie pranešimus gavo sugrupuotus tam tikru metu, o ne realiuoju laiku, teigė, kad jaučiasi mažiau įsitempę ir laimingesni nei žmonės, kurie pranešimus gavo paprastai arba visai jų negavo.

Ilgos treniruotės

Norint palaikyti gerą formą, ne visada reikia ilgai prakaituoti sporto salėje.

Tyrimai rodo, kad trumpos, 7 minučių, ir didelę apkrovą turinčios treniruotės, gali būti naudingesnės raumenų auginimui ir širdies apsaugai nei kai kurios kitos mankštos formos. Šios treniruotės yra žinomos kaip didelio intensyvumo intervalinės treniruotės arba HIIT.

„Didelio intensyvumo intervalinės treniruotės gali suteikti panašią ar didesnę naudą per trumpesnį laiką nei tradicinės ilgesnės, vidutinio intensyvumo treniruotės“, – sakė Chrisas Jordanas, fiziologas, sukūręs oficialią „Johnson & Johnson“ 7 minučių treniruotę.

Glitimo vartojimas

Jei kada nors užkandote riekele minkštos picos ar atsikandote sunkiai kramtomo riestainio, turite padėkoti glitimui: ši medžiaga suteikia tešlai elastingą tekstūrą. Jei nesergate reta liga, vadinama celiakija, glitimas jums nepakenks.

Kai kurie žmonės teigė, kad celiakija sergančių žmonių gali daugėti, tačiau neseniai išleistame Amerikos medicinos asociacijos leidinyje paskelbtame tyrime rasti duomenys griežtai paneigia šią idėją. Žmonės, kurie sako, kad neserga celiakija, bet yra tiesiog „jautrūs“ glitimui, gali būti neteisūs, o nedidelis 2013 m. Monasho universiteto tyrimas parodė, kad dalyvių virškinimo reakcijos neturėjo nieko bendro su medžiagos suvartojimu.

Pilvo pūtimas ir diskomfortas, kurį patiria daugelis žmonių valgydami glitimo turintį maistą ir staigus šių simptomų išnykimas sumažinus ingrediento suvartojimą, gali būti labiau susijęs su nesveiko perdirbto ir anksčiau paruošto maisto, kurio daugelyje atvejų taip pat yra glitimo, pašalinimu.

Pogulis

Žmonės, mėgstantys pasnausti, nebūtinai yra tingūs, o kai kurie tyrimai rodo, kad šis įprotis gali būti susijęs su reikšminga nauda sveikatai, ypač, jei trūksta miego.

Tyrime, paskelbtame žurnale „Brain, Behavior and Immunity“, kuriame tyrėjai palygino 30 minučių miego poveikį su 10 valandų miego poveikiu žmonėms, kuriems trūksta miego, buvo nustatyta, kad tiek trumpas poilsis, tiek ilgas miegas padeda susigrąžinti pagrindinius imuniteto biologinius rodiklius iki normalaus lygio.

Be to, pasak Harvardo miego tyrinėtojo Roberto Stickgoldo, miegas gali padėti kai kuriems žmonėms išspręsti problemas, kai jų energija ir dėmesys kitu atveju būtų sumažėję.