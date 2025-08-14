Išgarsėjo visoje šalyje: britus pribloškė lietuvių plėšikų užmojai

28-erių Osvaldas Milius, 34-erių Mindaugas Savickas ir 26-erių Kornelijus Girdeika, lietuviai emigrantai iš Piterboro, prisipažino dalyvavę plėšikavimo sąmoksle ir sulaukė teismo nuosprendžio.
Policija teigė, kad jų grobį sudarė du „Land Rover Discovery“ ir net 16 „Range Rover“ automobilių, pavogtų iš privačių kiemų Kembridžšyro ir Linkolnšyro grafysčių apylinkėse.
Prokurorai teigė, kad O. Milius iš Lietuvos taip pat net du kartus pažeidė deportacijos orderį.
Teismo sekretorius George'as Keightley sakė, kad vyrai padarė finansinę žalą, sukėlė baimę ir nerimą transporto priemonių savininkams, pakenkė „Jaguar Land Rover“ reputacijai ir prisidėjo prie draudimo problemų.
Jis sakė, kad jų aukos buvo žmonės, kurie sunkiai dirbo, kad galėtų sau leisti prabangias transporto priemones.
Kembridžšyro policija sakė, kad nuo 2024 m. balandžio iki rugsėjo šioje grafystėje ir Linkolnšyre buvo pavogtos 22 transporto priemonės.
Pareigūnai sakė, kad trys vyrai buvo „kriminalistiškai susieti“ su pavogtais automobiliais, kurių daugelis buvo suklastotais numeriais.
Prokuroras Matthew Paulas teismo posėdyje papasakojo, kaip policija atsekė, kad pavogti automobiliai buvo vežami į Rytų Europą ir ten būtų išardyti atsarginėms dalims.
„Buvo skolingas nusikalstamai gaujai“
Jis sakė, kad visi trys vyrai anksčiau buvo teisti ir kad O. Milius buvo pagrindinis veikėjas, turintis „ilgą ir rimtą“ nusikalstamą praeitį Jungtinėje Karalystėje ir užsienyje.
M. Paulas sakė, kad O. Milius anksčiau buvo kalėjęs ir du kartus pažeidė deportacijos orderį, ir pareiškė, kad jis grįžo į Jungtinę Karalystę „specialiai tam, kad dalyvautų sunkiuose nusikaltimuose“.
Teisėjas buvo informuotas, kad O. Milius, kuris taip pat prisipažino pažeidęs deportacijos orderį, turėjo skolą užsienio gaujai.
O. Milių atstovaujantis advokatas sakė, kad jis buvo gaujos spaudžiamas ir pavogė transporto priemones, kad galėtų grąžinti skolą.
Teisėjas buvo informuotas, kad M. Savickas prisiėmė atsakomybę už keturias vagystes, o K. Girdeika – už aštuonias.
Abiejų vyrų advokatai tikino, kad jie atliko mažesnį vaidmenį.
Teisėjas sakė, kad įrodymai rodo, jog abu ieškojo „lengvų pinigų“, bet atliko „svarbų vaidmenį“.
O. Milius buvo nuteistas ketverių metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimo bausme, M. Savickas – dvejų metų ir devynių mėnesių, o K. Girdeika – dvejų metų ir aštuonių mėnesių.
Policijos pareigūnas Craigas Trevoras pridūrė: „Ši gauja vykdė sudėtingą operaciją, nes vogė galingus automobilius, nesirūpindama savo veiksmų pasekmėmis kitiems.“
Jis sakė, kad „Jaguar Land Rover“ įdiegė saugumo atnaujinimus, kurie padės apsaugoti automobilius nuo „šiuo atveju naudotų taktikų“.
