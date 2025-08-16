Išaugo žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius per sprogimą Rusijos gamykloje

Rusijos ekstremaliųjų situacijų ministerija socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad gelbėtojai griuvėsiuose toliau ieško žmonių.
Riazanės srities gubernatorius Pavelas Malkovas penktadienį sakė, kad sprogimas kilo dėl gaisro gamyklos dirbtuvėse.
Gaisro priežastis nebuvo nurodyta, taip pat neaišku, kas ten gaminama. Anksčiau Riazanės srityje Ukrainos dronai smogdavo karinei ir pramoninei infrastruktūrai. Sausio mėnesį Ukrainos dronai atakavo didelę naftos perdirbimo gamyklą ir elektrinę.
Kai kurios Rusijos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad gamykloje buvo gaminamas parakas ir sprogmenys, o sprogimas įvyko užsidegus parakui.
Užfiksuotose nuotraukose ir filmuotoje medžiagoje matyti gaisras ir tirštų dūmų debesis.
