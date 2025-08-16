Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Išaugo žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius per sprogimą Rusijos gamykloje

2025-08-16 12:31 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 12:31

Penktadienį Rusijos gamykloje Riazanės srityje, 320 km į pietryčius nuo Maskvos, įvyko didelis sprogimas. Jo metu 11 žmonių žuvo, o 130 buvo sužeista.

Gaisras Rusijoje (nuotr. SCANPIX)

Penktadienį Rusijos gamykloje Riazanės srityje, 320 km į pietryčius nuo Maskvos, įvyko didelis sprogimas. Jo metu 11 žmonių žuvo, o 130 buvo sužeista.

1

Rusijos ekstremaliųjų situacijų ministerija socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad gelbėtojai griuvėsiuose toliau ieško žmonių.

Riazanės srities gubernatorius Pavelas Malkovas penktadienį sakė, kad sprogimas kilo dėl gaisro gamyklos dirbtuvėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gaisro priežastis nebuvo nurodyta, taip pat neaišku, kas ten gaminama. Anksčiau Riazanės srityje Ukrainos dronai smogdavo karinei ir pramoninei infrastruktūrai. Sausio mėnesį Ukrainos dronai atakavo didelę naftos perdirbimo gamyklą ir elektrinę.

Kai kurios Rusijos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad gamykloje buvo gaminamas parakas ir sprogmenys, o sprogimas įvyko užsidegus parakui. 

Užfiksuotose nuotraukose ir filmuotoje medžiagoje matyti gaisras ir tirštų dūmų debesis.

