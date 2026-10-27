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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš Zelenskio – griežta žinutė partneriams

2026-10-27 08:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 08:06
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Nuolat gresiant Rusijos oro atakoms, dirbtinai vilkinant oro gynybos sistemų, skirtų Ukrainai apsaugoti, tiekimą tik skatinamas terorizmas.

Volodymyras Zelenskis
GALERIJA (27)

Nuolat gresiant Rusijos oro atakoms, dirbtinai vilkinant oro gynybos sistemų, skirtų Ukrainai apsaugoti, tiekimą tik skatinamas terorizmas.

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Apie tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė socialiniame tinkle „Telegram“.

„Rusijos balistinės raketos smogė vieno Kyjivo universiteto teritorijai ir jos prieigoms – iš esmės universiteto miesteliui, Kijoto parkui, teritorijai prie metro stoties ir gyvenamiesiems pastatams. Kol kas tiksliai nežinoma, kiek žmonių nukentėjo. Tačiau, deja, yra aukų. Yra sužeistųjų. Vyksta gelbėjimo darbai. Padaryta didelė žala, taip pat pranešama, kad po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių“, – rašė jis ir pažymėjo, kad visos atitinkamos pagalbos tarnybos įvykio vietoje dirba savo darbą – gelbsti žmones.

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V. Zelenskis pabrėžė, kad raketos smogė vietoms, kuriose paprastai būna daug žmonių, o jokių karinių objektų netoliese nėra. Pasak jo, tai buvo tiesiog išpuolis prieš miestą ir jo infrastruktūrą.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusija demonstruoja norą tęsti karą

Valstybės vadovas perspėjo, kad, deja, gali būti surengta pakartotinių smūgių.

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„Ir būtent tokiomis sąlygomis – kai grėsmė yra nuolatinė, kai miestams ir kaimams bet kurią akimirką gali būti suduoti smūgiai – dirbtinai delsiant suteikti oro gynybos pagalbą tik padedama teroristams“, – pareiškė prezidentas.

Jis pažymėjo, kad politinius susitarimus svarbu nedelsiant įgyvendinti praktikoje. Taip pat svarbu, kad partneriai suprastų, jog Ukrainai reikia tinkamų priemonių Rusijos balistinių raketų paleidimo įrenginiams naikinti. V. Zelenskio teigimu, tai būtų veiksmingiausias būdas gelbėti žmonių gyvybes.

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„Svarbu, kad pasaulis matytų, jog Rusija demonstruoja tik norą žudyti ir tęsti karą. Ukraina neturi būti palikta viena su tuo kovoti, ir tik Rusija kalta dėl to, kad karas vis dar tęsiasi, o žmonės toliau žūsta. Prašau, saugokite save. Visi partneriai turėtų palaikyti Ukrainą ir padėti apsaugoti žmonių gyvybes“, – baigdamas sakė Ukrainos prezidentas.

Kaip pranešta anksčiau, spalio 26 d. vakare Rusijos pajėgos surengė balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. 23.24 val. duomenimis, vienas žmogus žuvo, dar dešimt buvo sužeista.

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