Iš Rusijos sugrįžo 116 Ukrainos gynėjų: Kremlius karo belaisvių susigrąžino mažiau

Kaip socialiniame tinkle skelbė A. Jermakas, iš viso į savo šalį sugrįžo 116 Ukrainos kariai, kurie buvo patekę į rusų nelaisvę.

Be to, „SkyNews“ rašo, kad įvykusių mainų su Rusija metu taip pat buvo sugrąžinti dviejų britų savanorių, kovojusių prieš rusų okupantus kartu su Ukrainos pajėgomis, kūnai.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas taip pat pasidalijo vaizdine medžiaga ir teigė, kad tai yra gynėjai, kovoję už Marupolio, Chersono išlaisvinimą, tarp jų buvo ir snaiperių iš Bachmuto apylinkių.

Kiek anksčiau šeštadienį buvo pranešta, kad Kremliui mainais už perduotus Ukrainos gynėjus buvo išsiųsti 63 rusų karo belaisviai.

Another big POWs swap. We managed to get back 116 of our people. Those are the defenders of Mariupol, Kherson partisans, snipers from Bakhmut vicinities, and other heroes of ours. pic.twitter.com/DQFtjPC4E6