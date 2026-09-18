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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš Putino – žinutė Europai

2026-09-18 22:52 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-18 22:52
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Rusijos vadovas Vladimiras Putinas grasina atsaku dėl Europos šalių pratybų Baltijos jūroje, rašo „RBC-Ukraina“.

Vladimiras Putinas (nuotr. kremlin.ru) (nuotr. gamintojo)
GALERIJA (5)

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas grasina atsaku dėl Europos šalių pratybų Baltijos jūroje, rašo „RBC-Ukraina“.

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V. Putinas atkreipė dėmesį į Europos valstybių karines pratybas Baltijos jūroje ir pareiškė, kad tokie veiksmai yra nepriimtini.

„Gyvenkime draugiškai, kitaip mums teks atsakyti – kitaip nebus“, – pareiškė V. Putinas, komentuodamas Europos kariškių veiksmus.

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Kremliaus bandymai paveikti Ukrainą

V. Putinas anksčiau pažėrė kaltinimų Ukrainai dėl rinkimų organizavimo ir pareiškė, esą šalyje vyksta „išsigimimas į diktatūrą“.

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Tuo metu pačiame Kremliuje, kaip teigiama, stebimas nestabilumas.

Ukrainos žvalgybos vertinimu, V. Putinas baiminasi savo oligarchų ir elito, o jo aplinkoje susiformavo dvi grupės, turinčios priešingą požiūrį į tolesnį karą prieš Ukrainą.

Be to, Europos Sąjungoje pabrėžiama, kad nuolatiniai V. Putino pareiškimai apie siekį taikos yra melagingi ir skirti tik tam, kad būtų išvengta naujų sankcijų, kol Rusija ir toliau vykdo atakas.

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kerzai
kerzai
2026-09-18 23:40
ruzzkiu mentalitetą puikiai atmenu iš sovietu armuchos laiku.oi kaip jie mėgdavo gasdinti! Bet niekada neidavo muštis jei zinojo kad gaus i snuki:)))pasitaikydavo ir padorių žmoniu,bet šiaip didžioji masė ,,bydlo,, kurie suprasdavo tik gavę i knyslę.
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haha
haha
2026-09-19 00:08
greitai ruskiai klijus nuo pasto zenklu esit! jau daba vyrai sneka, kad rotbanda grauziat
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...
...
2026-09-19 07:06
Apie putlerfiulerį ne tokių interviu yra. Nutrauktu karą, iškart lavonas.
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