Iš Putino – žinutė Europai

V. Putinas atkreipė dėmesį į Europos valstybių karines pratybas Baltijos jūroje ir pareiškė, kad tokie veiksmai yra nepriimtini.
„Gyvenkime draugiškai, kitaip mums teks atsakyti – kitaip nebus“, – pareiškė V. Putinas, komentuodamas Europos kariškių veiksmus.
Kremliaus bandymai paveikti Ukrainą
V. Putinas anksčiau pažėrė kaltinimų Ukrainai dėl rinkimų organizavimo ir pareiškė, esą šalyje vyksta „išsigimimas į diktatūrą“.
Tuo metu pačiame Kremliuje, kaip teigiama, stebimas nestabilumas.
Ukrainos žvalgybos vertinimu, V. Putinas baiminasi savo oligarchų ir elito, o jo aplinkoje susiformavo dvi grupės, turinčios priešingą požiūrį į tolesnį karą prieš Ukrainą.
Be to, Europos Sąjungoje pabrėžiama, kad nuolatiniai V. Putino pareiškimai apie siekį taikos yra melagingi ir skirti tik tam, kad būtų išvengta naujų sankcijų, kol Rusija ir toliau vykdo atakas.
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