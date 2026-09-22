Šis pareiškimas nuskambėjo ES šalims diskutuojant dėl sankcijų panaikinimo oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui.
„Manome, kad šios sankcijos turi būti panaikintos tiek Usmanovui ir Fridmanui, tiek visiems Rusijos verslininkams, taip pat ir visiems Rusijos piliečiams“, – savo kasdienėje spaudos konferencijoje sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
ES sprendimas panaikinti sankcijas dviem Rusijos oligarchams sustabdytas dėl Latvijos prieštaravimų
Dėl Latvijos prieštaravimų šiuo metu sustabdytas Europos Sąjungos (ES) valstybių narių sprendimo priėmimas dėl sankcijų Rusijos oligarchams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui panaikinimo, pranešė Latvijos ministro pirmininko biuras.
„Reuters“ pirmadienį pranešė, kad ES valstybių narių atstovai susitarė panaikinti sankcijas Rusijos oligarchams Ališeriui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, įvestas dėl Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, jei nė viena ES šalis tam neprieštaraus.
27 ES valstybių narių diplomatų pasiektas susitarimas panaikinti sankcijas A. Usmanovui ir M. Fridmanui yra platesnio susitarimo trejiems metams pratęsti sankcijas tūkstančiams kitų Rusijos asmenų ir subjektų dalis. Diplomatų teigimu, tai gerokai ilgesnis laikotarpis nei įprasti šešių ar 12 mėnesių pratęsimai.
Latvijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Liga Jermacanė anksčiau sakė, kad šis sprendimas ES lygmeniu dar rengiamas ir daug kas gali pasikeisti. Todėl Užsienio reikalų ministerija iki paskutinės akimirkos nekomentuos Latvijos pozicijos šiuo klausimu.
Daugelio nuostabai, rugsėjo pradžioje Prancūzija prisidėjo prie Slovakijos ir paragino išbraukti A. Usmanovą iš ES juodojo sąrašo. „The Financial Times“ pranešė, kad Prancūzija taip pasielgė siekdama susitarti su Azerbaidžanu dėl kelių Prancūzijos piliečių išlaisvinimo.
Vėliau Liuksemburgas irgi paprašė panaikinti sankcijas M. Fridmanui, pranešė „Reuters“.
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