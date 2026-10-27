Iš Europos – perspėjimas dėl Ukrainos: bus žiauri žiema

„Nauja diplomatinė iniciatyva yra, tačiau taip pat aišku, kad Putino veiksmai rodo visai kitą vaizdą“, – pirmadienį Paryžiuje surengtoje spaudos konferencijoje pareiškė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas.
Anot jos, Ukrainos laukia „žiauri žiema“, „nėra vilties, jog taika įsigalės artimiausiu metu“. Ji pabrėžiė, kad būtina padėti Ukrainai „atsilaikyti prieš atakas ir padidinti Rusijai tenkančias sąnaudas“.
K. Kallas kartu su Europos Komisijos (EK) nariu, atsakingu už gynybą ir kosmosą, Andriumi Kubiliumi dalyvavo susitikime su „E5“ grupės – Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Lenkijos ir Italijos – gynybos ministrais, kuris vyko Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų ministerijoje.
Susitikimas įvyko tuo metu, kai JAV vėl ėmėsi pastangų priversti Ukrainą pradėti taikos derybas su Rusija. Abejonės dėl Vašingtono paramos Kyjivui vis stiprėja.
JK perspėja: nepaisant Putino patikinimų, būtina ruoštis galimam NATO ir Rusijos karui
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas „bando NATO ryžtą“, Varšuvoje kalbėdamas kartu su Lenkijos gynybos ministru Władyslawu Kosiniaku-Kamyszu perspėjo Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministras Wesas Streetingas.
Kaip tokio elgesio pavyzdį W. Streetingas nurodė priešiškų dronų įsibrovimus į sąjungininkių oro erdvę ir paragino NATO nares išlaikyti nepajudinamą vienybę. Jis pareiškė, kad Lenkija ir Jungtinė Karalystė vienodai vertina Rusijos keliamas grėsmes ir yra pasiryžusios užtikrinti, kad laisvė nugalėtų tironiją.
W. Streetingas pabrėžė būtinybę pasirengti scenarijui, pagal kurį „Jungtinė Karalystė ir NATO Aljansas atsidurtų kare su Rusija“.
„Ne todėl, kad norėtume karo – neturime jokių nesutarimų su Rusijos žmonėmis ir netrokštame karo su Rusija. NATO yra gynybinis Aljansas. Tačiau kai Putinas tikina neketinantis išprovokuoti karo su NATO, prisimename, ką jis kalbėjo apie Ukrainą likus vos kelioms dienoms iki invazijos“, – sakė jis.
W. Streetingas pridūrė, kad Rusijos keliamai grėsmei galima pasipriešinti pasitelkiant atgrasymą.
„Kuo geriau būsime pasirengę pasipriešinti Rusijai ir ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą, tuo mažesnė tikimybė, kad tokioje situacijoje atsidursime“, – pabrėžė W. Streetingas.
Jis taip pat dar kartą patvirtino Aljanso paramą Ukrainos kovai už laisvę ir demokratiją.
Antradienį abu ministrai pasirašė Varšuvos gynybos planą, kuriuo pradedamas pirmasis praktinio bendradarbiavimo etapas pagal naująją JK ir Lenkijos saugumo ir gynybos partnerystės sutartį, kurią abiejų šalių ministrai pirmininkai pasirašė gegužę.
Kaip oficialioje svetainėje pranešė JK vyriausybė, pagal naująjį planą „abi šalys bendradarbiaus jūrų, sausumos, oro ir kibernetinio saugumo srityse, taip pat gynybos pramonėje, siekdamos stiprinti saugumą ir atgrasymą visame rytiniame Europos flange“.
„Naujasis Varšuvos gynybos planas įtvirtina šį bendradarbiavimą ir nustato, kaip toliau dirbsime kartu, kurdami stipresnę Europą stipresniame NATO Aljanse“, – pareiškime cituojamas W. Streetingas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.