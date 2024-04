Iranui gali grėsti naujos ES sankcijos

Anot duomenų, naujos baudžiamosios priemonės galėtų būti įvestos per sankcijų mechanizmą, sukurtą po to, kai Iranas prieš Ukrainą kovojančiai Rusijai pradėjo tiekti dronus. Taikant šį mechanizmą, be kita ko, buvo uždrausta eksportuoti į Iraną komponentus, naudojamus bepiločių gamybai. Be to, sankcijos įvestos asmenims ir organizacijoms.

Tačiau, anot diplomatų, argumentas prieš naujas griežtas sankcijas gali būti eskalacijos rizika. ES užsienio reikalų įgaliotinis Josepas Borrellis nori toliau bandyti įtikinti Iraną vėl laikytis susitarimo dėl jo branduolinės programos ribojimo. Juo siekiama užkirsti kelią Iranui pasigaminti branduolinę bombą.

Per ES užsienio reikalų ministrų vaizdo susitikimą, kuris sušauktas dėl Irano atakos prieš Izraelį, daugiausiai bus kalbama apie tai, kaip ES gali prisidėti prie deeskalacijos regione. Manoma, kad ES griežtai pasmerks Irano ataką ir pabrėš ES paramą Izraelio saugumui. Kartu ministrai gali paraginti laikytis santūrumo ir taip pat priminti, kad ES reikalauja neatidėliotinų humanitarinių paliaubų Gazos Ruože.