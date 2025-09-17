Iranas atmetė Marco Rubio išsakytą kritiką dėl Teherano raketų programos

„Jis kalbėjo nesąmones“, – žurnalistams pareiškė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei.
Jis pridūrė, kad JAV „neturėtų komentuoti šalies, nusprendusios bet kokia kaina išsaugoti savo nepriklausomybę, gynybinių pajėgumų“.
Anksčiau šią savaitę Izraelyje lankydamasis M. Rubio teigė, kad Iranas, turėdamas potencialiai branduolinius ginklus ir raketas, galinčias juos gabenti toli, kelia nepriimtiną riziką.
