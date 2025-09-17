Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iranas atmetė Marco Rubio išsakytą kritiką dėl Teherano raketų programos

2025-09-17 16:02 / šaltinis: BNS
2025-09-17 16:02

Iranas trečiadienį anksčiau šią savaitę JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio išsakytą kritiką dėl Teherano raketų programos pavadino nesąmone.

0

„Jis kalbėjo nesąmones“, – žurnalistams pareiškė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei. 

Jis pridūrė, kad JAV „neturėtų komentuoti šalies, nusprendusios bet kokia kaina išsaugoti savo nepriklausomybę, gynybinių pajėgumų“.

Anksčiau šią savaitę Izraelyje lankydamasis M. Rubio teigė, kad Iranas, turėdamas potencialiai branduolinius ginklus ir raketas, galinčias juos gabenti toli, kelia nepriimtiną riziką.

