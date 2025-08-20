Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indija siekia uždrausti azartinius lošimus internetu

2025-08-20 16:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 16:47

Indijos vyriausybė trečiadienį pateikė parlamentui įstatymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti azartinius lošimus internetu. To imtis ją paskatino susirūpinimas dėl priklausomybės, finansinės žalos ir galimų sąsajų su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. 

Indijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Šis žingsnis gali kelti grėsmę daugelio milijardų dolerių vertės pramonei, apimančiai internetinio pokerio platformas, „fantasy“ sportą, taip pat Indijoje labai populiarias vietos „fantasy“ kriketo programėles, kai kurios jų remia Indijos „Premier“ lygą (IPL) ir nacionalinę komandą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įstatymo projektas, pateiktas parlamento žemiesiems rūmams, siekia uždrausti svetainėms ar programėlėms siūlyti žaidimus, kuriuos „žaidžiantis vartotojas sumoka mokestį arba įneša pinigus ar kitus statymus“, tikėdamasis laimėti pinigų. 

Jei įstatymas bus priimtas, asmenims ir įmonėms, teikiančioms internetinių lošimų už pinigus paslaugas, bus skiriamos laisvės atėmimo bausmės arba baudos. Teigiama, kad draudimas reikalingas dėl socialinės ir finansinės žalos, kurią internetiniai lošimai už pinigus daro jauniems žaidėjams. 

Pasak įstatymų leidėjų, draudimas būtinas dėl „nekontroliuojamos pramonės plėtros“. Įstatymo projekte sakoma, kad ji susijusi su „finansiniu sukčiavimu, pinigų plovimu (...) ir kai kuriais atvejais su terorizmo finansavimu“.  Įstatymo projekte taip pat atkreiptas dėmesys į socialinę ir finansinę riziką jauniems žaidėjams. 

Pramonės organizacijos griežtai nepritaria tokiam žingsniui ir įspėja, jog tai gali nuniokoti sektorių, pritraukusį dideles užsienio investicijas. 

Visos Indijos lošimų federacija ir Indijos „fantasy“ sporto federacija antradienį pareiškė, kad „atsakingų“ Indijos platformų uždarymas nukreiptų milijonus žaidėjų į neapmokestinamas lošimų svetaines ir nereguliuojamus operatorius. 

„Užuot apsaugojęs žmones, šis įstatymo projektas kelia riziką, kad jiems iškils sukčiavimo, išnaudojimo ir nesaugių praktikų pavojus“, – sakoma jų laiške.

