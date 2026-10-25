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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Į Venesuelą grįžo opozicijos lyderė Machado

2026-10-25 18:44 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-25 18:44
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Opozicijos lyderė ir Nobelio premijos laureatė María Corina Machado sekmadienį grįžo į Venesuelą – pirmą kartą nuo savo išvykimo gruodžio mėnesį, po kurio dar mėnesiui praėjus JAV karinės pajėgos nuvertė tuometinį šalies prezidentą Nicolás Maduro.

Maria Corina Machado / SCANPIX

Opozicijos lyderė ir Nobelio premijos laureatė María Corina Machado sekmadienį grįžo į Venesuelą – pirmą kartą nuo savo išvykimo gruodžio mėnesį, po kurio dar mėnesiui praėjus JAV karinės pajėgos nuvertė tuometinį šalies prezidentą Nicolás Maduro.

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María Corina Machado apie savo sugrįžimą pranešė socialiniuose tinkluose, ji rašė: „Aš čia. Su jumis.“

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Venesuelos opozicijos lyderis Edmundo Gonzalezas socialiniame tinkle „X“ patvirtino, kad M. C. Machado sugrįžo ir kad jis „labai greitai“ su ja susitiks.

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„Šiandien yra labai svarbi diena venesueliečiams. Kartu su ja sugrįžta mūsų suverenus balsas, kuris vadovaus šiam procesui ir jį ves!“ – rašė jis.

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„Jūs žinote, stengsimės iki galo“

M. C. Machado sugrįžo į tėvynę po daugiau nei 10 tremties mėnesių gilėjant abejonėms dėl Venesuelos demokratinės ateities ir JAV vaidmens joje.

Nuo N. Maduro nušalinimo Venesuelą valdo laikinoji prezidentė Delcy Rodríguez, ilgametė N. Maduro sąjungininkė, gavusi Donaldo Trumpo administracijos pritarimą perimti jo pareigas.

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D. Rodríguez viršijo laikotarpį, kuriam jai buvo leista eiti laikinosios prezidentės pareigas po N. Maduro suėmimo, tačiau rinkimai nenumatyti.

M. C. Machado 11 mėnesių slapstėsi Venesueloje po to, kai 2025 m. sausio mėnesį po protesto buvo trumpam sulaikyta. Slapta pabėgusi iš šalies, gruodžio mėnesį vėl pasirodė Norvegijoje, kurioje už taikią kovą su N. Maduro autoritarine vyriausybe jai buvo įteikta Nobelio taikos premija.

M. C. Machado ir jos sąjungininkai reikalauja nustatyti Venesuelos prezidento rinkimų datą, tačiau JAV pareigūnai pabrėžia, kad pirmiausia reikia stabilizuoti ekonomiką. 

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