Į Ukrainą atvyko Vokietijos kancleris Merzas

„Jei Rusija nebus sustabdyta, jos karo mašina anksčiau ar vėliau atsigręš prieš mus“, – traukiniu atvykęs į Ukrainos sostinę sakė F. Merzas.
Kanclerį lydi ekonomikos ministrė Katherina Reiche ir 10 gynybos bei energetikos sektorių įmonių vadovų.
Vyriausybės šaltinių teigimu, F. Merzas ketina pažadėti Ukrainai tolesnę finansinę ir karinę paramą, įskaitant tūkstančių perimančiųjų dronų tiekimą ir spartesnę ilgojo nuotolio ginklų gamybą.
Ukraina nuo 2022 m. vasario ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos.
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