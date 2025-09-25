Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Į Siriją grįžo milijonas pabėgėlių

2025-09-25 08:20 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 08:20

Jungtinių Tautų duomenimis, praėjus devyniems mėnesiams po to, kai buvo nuverstas ilgametis Sirijos valdovas Basharas al-Assadas, į šalį grįžo maždaug milijonas žmonių.

Sirai iškėlė vėliavą BNS Foto

0

Nuo gruodžio į savo gimtuosius regionus grįžo dar 1,8 mln. vidinių pabėgėlių, trečiadienį pranešė JT pabėgėlių agentūra (JTPVK).

JTVPK įspėjo, kad grįžtančiųjų laukia sugriauti namai, sugadinta infrastruktūra, ribotos galimybės įsidarbinti ir nestabili saugumo padėtis. JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi paragino tarptautinę bendruomenę, privatųjį sektorių ir užsienyje gyvenančius sirus padaryti daugiau, kad padėtų atstatyti šalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai reta galimybė įveikti vieną iš didžiausių pasaulyje vidinių pabėgėlių krizių“, – F. Grandi.

JTVPK duomenimis, Sirijoje tebėra daugiau nei 7 mln. vidinių pabėgėlių, be to, užsienyje tebegyvena daugiau nei 4,5 mln. pabėgėlių iš šalies. Apklausų duomenys rodo, kad didžioji dauguma prieglobstį arabų šalyse radusių Sirijos pabėgėlių tikisi grįžti namo.

REKLAMA

Apie 23 mln. gyventojų turinčiai Sirijai šiuo metu vadovauja laikinoji vyriausybė su laikinuoju prezidentu Ahmedu al-Sharaa priešakyje.

A. Al-Sharaa vadovavo islamistų grupuotei „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS), kurios vedamas sukilėlių aljansas po kelerius metus trukusio pilietinio karo praėjusių metų gruodį ir nuvertė B. al-Assadą.

