Londono Vulidžo karališkojo teismo teisėjas Markas Turneris sakė, kad 21 metų Arionas Kurtajus, kurio laisvė jau kelerius metus yra apribota, turi teisę būti nedelsiant paleistas.
Autizmo sutrikimą turintis A. Kurtajus praėjusią savaitę pripažino kaltę dėl 2021–2022 m. įvykdytų įsilaužimų į dideles bendroves, įskaitant žaidimo GTA kūrėją „Rockstar Games“, mobiliojo ryšio operatorių BT/EE, skaitmeninį banką „Revolut“ ir pavėžėjimo paslaugų milžinę „Uber“.
M. Turneris nusikaltimus apibūdino kaip „sudėtingas atakas prieš dideles bendroves“.
„Žiūrėkite, kad tai pasikartotų“, – pridūrė jis.
Teisėjas sakė, kad skirdamas bausmę turėjo „įvertinti, viena vertus, jūsų padarytų nusikaltimų sunkumą, kita vertus, jauną amžių“ ir medicinines diagnozes.
Dėl įsilaužimo teko atidėti GTA VI išleidimo planus
Kibernetines atakas A. Kurtajus vykdė dar būdamas paaugliu bei vienu iš pagrindinių programišių grupuotės „Lapsus$“ narių.
Karališkosios prokuratūros duomenimis, iš pradžių jam buvo pateikti kaltinimai dėl įsilaužimo į bendrovę BT/EE, o 2022 m. rugsėjį, siekiant apsaugoti jį nuo konkuruojančių programišių, jis buvo apgyvendintas viešbutyje.
Tačiau iš viešbučio kambario jis toliau rengė kibernetines atakas prieš bendroves „Revolut“, „Uber“ ir „Rockstar“.
Naudodamasis tik mobiliuoju telefonu, prie viešbučio belaidžio interneto prijungtu televizoriumi ir įrenginiu „Amazon Fire TV Stick“, jis įsilaužė į bendrovės „Rockstar“ sistemas ir gavo 90 itin laukiamo žaidimo „GTA VI“ vaizdo įrašų.
Likus daugiau kaip metams iki bendrovei „Rockstar“ paskelbiant pirmuosius oficialius žaidimo vaizdus, jis, pasivadinęs slapyvardžiu „TeaPotUberHacker“, šiuos vaizdo įrašus paviešino internete, sukeldamas didžiulį vaizdo žaidimų pramonės įtūžį.
Dėl šios įsilaužimo teko atidėti šeštosios žaidimo GTA dalies išleidimo planus. Žaidimas pagaliau buvo išleistas praėjusią savaitę, po 13 metų laukimo.
2023 m. prisiekusieji nusprendė, kad A. Kurtajus, kurį psichiatrai tuo metu pripažino negalinčiu dalyvauti teismo procese, buvo atsakingas už daugybę nusikaltimų, susijusių su neteisėtu naudojimusi kompiuterinėmis sistemomis, sukčiavimu ir šantažu.
Jo advokatų teigimu, dėl sunkaus autizmo sutrikimo jis buvo teismo sprendimu perkeltas gydytis į ligoninę, kurioje praleido dvejus metus, kol buvo nuspręsta, kad teismo procese jis dalyvauti gali.
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