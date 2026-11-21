„Kuris iš jūsų Kalėdoms paprašys senelio ir močiutės „Grand Theft Auto VI“?“ – socialinio tinklo „TikTok“ įraše teigė Kiriakas Micotakis, ekrane trumpam pasirodžius žaidimo logotipui.
„Visi žinome, kad seneliai ir močiutės retai kada atsisako padėti savo anūkams“, – pridūrė jis.
Šiuo įrašu siekta populiarinti K. Mitsotakio vyriausybės 400 eurų pensijų priedą, šaliai ruošiantis kitų metų rinkimams.
Tačiau premjeras sulaukė kritikų kirčių – jų teigimu, skatinti nepilnamečius įsigyti suaugusiesiems skirtą žaidimą yra netinkama.
„Ministras pirmininkas „reklamuoja“ nepilnamečiams draudžiamą vaizdo žaidimą vien tam, kad pasiduotų madai“, – pareiškė pagrindinė opozicinė socialistų partija „Pasok“.
Mitsotakis susilaukė kritikos
Kairiosios pakraipos dienraštis „Efsyn“ šį žingsnį pavadino „akibrokštu“, o konservatyvus laikraštis „Dimokratia“ teigė, kad tai buvo „tragiška“ klaida.
Ironiška, kad K. Mitsotakio vyriausybė prisijungė prie vis didesnio skaičiaus šalių, ribojančių jaunimo naudojimąsi socialiniais tinklais.
Kaip ir jo pirmtakai, „GTA VI“ yra atvirojo pasaulio veiksmo žaidimas, kuriame žaidėjai laisvai klajoja po didžiulį miestą, vagia automobilius, vykdo apiplėšimus ir atlieka nusikalstamų gaujų užduotis.
Dėl intensyvaus smurto, kruvinų scenų, seksualinio turinio, nuogybių, necenzūrinės leksikos bei narkotikų ir alkoholio vartojimo šis žaidimas skirtas asmenims nuo 17 metų.
Po 13 metų pertraukos serijoje pasirodęs žaidimas tapo pasauliniu hitu – jo leidėjo „Rockstar Games“ teigimu, pirmąją dieną mažmeninės prekybos pardavimai siekė 3,79 mlrd. dolerių (3,45 mlrd. eurų).
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