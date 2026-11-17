Nacionalinė saugumo agentūra (ANB) pranešė išardžiusi „platų tarpininkų tinklą“, siejamą su Irano piliečiu Edrisu Jahangiri Mavanehu, kuris, jos teigimu, „bendradarbiavo su Irano saugumo ir žvalgybos tarnybomis“.
Operacija vykdoma bendradarbiaujant su Graikija
Šis tinklas „tiesioginiu Irano piliečio nurodymu vykdė parengiamuosius logistinius veiksmus, siekdamas surengti teroro aktą arba pasikėsinimą nužudyti asmenį Graikijoje“, pranešė agentūra.
Operacija buvo vykdoma bendradarbiaujant su Graikijos nacionaline žvalgybos tarnyba, pridūrė ANB.
Vidaus reikalų ministerijos pareigūnas Aleksandaras Janevas vietos žiniasklaidai sakė, kad keturi įtariamieji suimti ir jiems skirtas suėmimas, o dar vienam skirtas namų areštas. Institucijos toliau ieško šeštojo įtariamojo.
Spaudos konferencijoje Skopjėje saugumo agentūros vadovas Bojanas Hristovskis sakė, kad tinklo nariai buvo įsitvirtinę šalies „nusikalstamose struktūrose“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.