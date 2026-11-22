Anksčiau atliekant sudėtingesnius pakeitimus, pavyzdžiui, naudojant „Magic Eraser“ (stebuklingo trintuko) ar „Unblur“ (suliejimo pašalinimo) funkcijas, taip pat redaguojant „UltraHDR“ formato nuotraukas, būdavo sukuriama atskira nuotraukos kopija. Dėl to galerijoje kaupėsi kelios to paties kadro versijos.
Šis ypatumas ypač nepatogumų keldavo eksperimentuojant su nuotraukų redagavimu. Pavyzdžiui, jei naudotojas kelis kartus keisdavo ryškumą, pašalindavo nereikalingus objektus ar išbandydavo skirtingus efektus, kiekvienas rezultatas galėdavo būti išsaugotas kaip atskiras failas. Nereikalingas versijas tekdavo ištrinti rankiniu būdu.
Dabar „Google“ nusprendė pakeisti šį principą. Įrenginiuose su „Android 11“ ir naujesnėmis operacinės sistemos versijomis „Google Photos“ atliktus pakeitimus taikys tiesiogiai pradinei nuotraukai, nekurdama jos kopijos.
Vis dėlto naudotojai nepraras galimybės grįžti prie pradinio nuotraukos varianto. Programėlė išsaugos redagavimo istoriją, todėl nuotrauką bus galima iš naujo atidaryti redaktoriuje, pakoreguoti ankstesnius nustatymus arba atšaukti atliktus pakeitimus.
„Google“ neatsisako galimybės vienu metu turėti ir originalią, ir redaguotą nuotraukos versijas
Svarbu tai, kad „Google“ neatsisako galimybės vienu metu turėti ir originalią, ir redaguotą nuotraukos versijas. Tam programėlėje liks funkcija „Save as a copy“ (išsaugoti kaip kopiją). Ji leis atskirai išsaugoti redagavimo rezultatą, jei naudotojas norės pasilikti abu variantus.
Šis pokytis ypač aktualus atsižvelgiant į tai, kad „Google“ ir toliau plečia nuotraukų redagavimo dirbtiniu intelektu (DI) galimybes. Programėlėje atsiranda vis daugiau vaizdų apdorojimo įrankių, todėl paprastesnis jų išsaugojimo procesas turėtų palengvinti darbą su nuotraukomis.
Pakeitimas taikomas įrenginiams su „Android 11“ ir naujesnėmis versijomis, taigi jis palies didžiąją dalį „Google Photos“ naudotojų. Atnaujinimas diegiamas palaipsniui, todėl naujoji funkcija gali pasirodyti ne iš karto.
Beje, „Apple“ programėlėje „Photos“ toks nedestruktyvus redagavimas, kai galima bet kada atšaukti atliktus pakeitimus ir grįžti prie originalo, veikia jau seniai.
Rugsėjo pabaigoje „Google“ išleido didelį „Google Photos“ atnaujinimą, kuriame pristatė skaitmeninę drabužių spintą su virtualaus matavimosi funkcija, išmaniuosius retro filtrus ir specialų įrankį asmeninei informacijai paslėpti.
Ukrainos naujienų agentūra UNIAN taip pat rašė, kad naudotojai vietoj „Google Maps“ renkasi naują navigacijos programėlę. Ji prieinama „Android“ ir „iOS“ įrenginiuose, yra nemokama ir palaiko neprisijungus veikiančius žemėlapius.
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