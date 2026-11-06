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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Gitanas Nausėda: „Putinas vis labiau artėja prie NATO 5-ojo straipsnio“

2026-11-06 11:58 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-06 11:58
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Interviu Vokietijos leidiniui „Die WELT“ Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuva gavo žvalgybos informacijos apie galimas provokacijas iš Kaliningrado ir, kaip ir Lenkija, sustiprino priemones užtikrinti sienos saugumą.

Interviu Vokietijos leidiniui „Die WELT“ Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuva gavo žvalgybos informacijos apie galimas provokacijas iš Kaliningrado ir, kaip ir Lenkija, sustiprino priemones užtikrinti sienos saugumą.

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„Die WELT“ žurnalistas G. Nausėdos paprašė įvertinti tai, kad Lenkija, bijodama tolesnių provokacijų, kariniu požiūriu sustiprino savo sieną su Rusijos eksklavu Kaliningradu.

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Mes gavome žvalgybos informacijos apie galimas provokacijas ir, kaip ir Lenkija, taip pat sustiprinome priemones, kad užtikrintume sienos saugumą. Tačiau šie naujausi įvykiai yra tik dalis platesnio vaizdo“, – sakė G. Nausėda.

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Jis patikslino, kad kalba apie Rusijos vykdomą hibridinį karą Europoje.

Tai apima visą eilę priemonių: nelegalią migraciją, mūsų oro erdvę pažeidžiančius meteorologinius balionus, iš Ukrainos ar Rusijos atskrendančius dronus. Kartais sunku pasakyti, kur baigiasi hibridinės operacijos ir kada turėtume kalbėti apie kinetines operacijas (karinius veiksmus – red. Past.) – juk galiausiai gali nukentėti žmonės.

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Per paskutinį incidentą su dronu labai pasisekė, kad vietoje nebuvo nė vieno žmogaus. Dronas atsitrenkė į medį ir sprogo. Šis pavyzdys rodo, kad mūsų oro gynyboje vis dar yra spragų. Tačiau mes spartiname gynybos ir žvalgybos sistemų, ypač priešdroninių sistemų, įsigijimą. Esame labai ambicingi. 2027 m. antroje pusėje būsime dar geriau pasirengę“, – teigė G. Nausėda.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Drono nuolaužų nukritimo vieta

Nausėda: „Putinas vis labiau artėja prie NATO 5-ojo straipsnio“

Nepaisant Rusijos vykdomo hibridinio karo, Lietuvos prezidentas nemano, kad šiuo metu Kremlius yra pasirengęs vykdyti didelio masto operacijas prieš NATO.

Nemanau, kad Rusija šiuo metu yra pasirengusi vykdyti didelio masto operacijas. Rusijos ištekliai yra įstrigę Ukrainos mūšio lauke, o ten Rusijai nesiseka. Tačiau Putinas mus išbando ir vis labiau artėja prie 5 straipsnio – NATO pagalbos pažado.

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Rusai nori pamatyti, ar mes sureaguosime, ar ne. Šie hibridinio karo veiksmai tęsis. Ne tik NATO rytiniame flange, bet ir Vokietijoje, Danijoje bei kitose šalyse. Pakartosiu: Rusija tikrina, kiek esame ryžtingi ir ar duosime kolektyvinį atsaką, jei bus peržengtos tam tikros ribos“, – Vokietijos leidiniui „Die WELT“ sakė G. Nausėda.

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