Gazos Ruože – pagalbos šauksmas: trūksta degalų, nėra vandens, elektros

Triukšminga palestiniečių minia pietiniame Khan Juniso mieste stumdosi prie duonos. Ir čia jos gauna tikrai ne kiekvienas norintis. Gazos Ruože veikia vos viena kita kepykla, tad milžiniško poreikio aprūpinti kepyklos neįstengia.

Visai šalia milžiniškos šiukšlių krūvos, kuriose knibždėte knibžda parazitai, platinantys įvairias ligas. Žmonės sako, kad padėtis – beviltiška.

„Visko trūksta. Be degalų nebeveikia net kepyklos, nėra vandens, elektros. Mūsų gyvenimas – kančia“, kalbėjo pabėgėlė Maryam Sahloul.

Visgi pirmą kartą nuo karo pradžios Izraelis, spaudžiamas Jungtinių Valstijų, sutiko kas dvi dienas į Gazos Ruožą įleisti po 140 tūkstančių litrų degalų.

Pirmoji siunta Gazos Ruožą jau esą pasiekė, todėl čia atnaujinamas susisiekimas ir telekomunikacijos, baigiasi ir dvi dienas trukęs elektros tiekimo sutrikimas. Degalai bus naudojami humanitarinei pagalbai pristatyti, ligoninėse, po dvi cisternas kasdien numatyta skirti nuotekų valymo įrenginiams. Jungtinės Tautos degalų pristatymą kol kas neigia.

„Norime užkirsti kelią epidemijų plitimui. Mums nereikia epidemijų, kurios pakenktų ten esantiems civiliams ir mūsų kovotojams. Jei kils epidemijos – kovos turės liautis“, - sakė Izraelio premjero patarėjas Tzachai Hanegbi.

O Khan Junisą šįryt ėmė drebinti dar galingesni smūgiai. Jie nugriaudėjo po to, kai Izraelio kariuomenė paragino mieste gyvenančius ir čia iš Gazos Ruožo šiaurės persikėlusius palestiniečius kuo skubiau evakuotis. Laiko evakuotis jie turėjo iki 16 valandos. „Hamas“ pareigūnai ir palestiniečiai sako, kad per rytinius antskrydžius žuvo dešimtys civilių.

„Žydai liepė mums evakuotis į pietus ir dabar visi tie, kurie žuvo, yra čia atvykę, tie, kurie evakavosi. Kodėl reikėjo jiems smogti?“ - klausė žuvusiųjų giminaitis Iyad Zaim.

Izraelis kartoja – smogia teroristams

„Esame pasiryžę plėsti savo operaciją. Smogsime visur, kur egzistuoja „Hamas“, įskaitant ir Ruožo pietus. Tą darysime mūsų kariuomenei tinkamiausiu laiku ir sąlygomis“, - kalbėjo Izraelio kariuomenės atstovas Daniel Hagari.

Izraelis tęsia operaciją ir apsuptoje Al-Šifos ligoninėje. Skelbiama, kad šimtai pabėgėlių ir ligonių šįryt paliko Al-Šifą – patraukė iš jos iškėlę rankas ir su baltomis vėliavomis. Tačiau kodėl – versijos skiriasi. Vienas ligoninės medikų sako, kad Izraelis įsakė visiems iš ligoninės evakuotis. Pats Izraelis tai neigia ir tvirtina, kad atvėrė saugųjį koridorių norintiems palikti ligoninę po to, kai to paprašė ligoninės vadovybė. Al-Šifos medikų teigimu – ir to patikrinti neįmanoma – ligoninėje liko apie 120 sunkiausių ligonių ir neišnešioti kūdikiai.

„Jie bando mus įbauginti. Tęsiasi apšaudymai. Dabar kariai jau ligoninėje, priešais mane, kai kalbame. Jie vis tikrina ir ieško šioje ligoninės dalyje. Niekas į juos nešaudo. Jie toliau bombarduoja viską aplink“, - sakė Al-Šifos chirurgas Ahmed El Mokhallati.

Izraelio karinė vadovybė įsitikinusi, kad po Al-Šifos ligonine įsikūrusi didžiausia „Hamas“ vadavietė, ieško kariai ir bet kokios informacijos apie įkaitus.

O 65-erių vėžiu sirgusios Juditos artimieji nesulaiko ašarų. Juos pasiekė baisi žinia – moters kūną kariai rado netoli Al-Šifos ligoninės. Be mamos ir močiutės liko penki vaikai ir penki anūkai. Iš artimųjų – priekaištai Izraelio valdžiai ir tarptautinei bendruomenei.

„Turiu vieną žinutę ir skiriu ją premjerui Netanyahu, Jungtinėms Tautoms ir Raudonajam Kryžiui. Tokių tragedijų buvo galima išvengti, jei tik kam nors iš tikrųjų būtų rūpėję pagrobtieji“, - kalbėjo įkaitės brolis Avishay Kaminer.

O Izraelį ir toliau drebina įkaitų artimųjų protestai. Šiandien tūkstantinė minia baigia penkių dienų kelionę iš Tel Avivo į Jeruzalę ir reikalauja kuo skubiau sugrąžinti beveik pustrečio šimto Gazos Ruože laikomų įkaitų. Jų kelionę vaikinuos protestas po B. Netanyahu rezidencijos langais.

Tuo metu Vokietijoje apsilankęs Turkijos prezidentas kanclerio O. Scholzo akivaizdoje rėžė įžūliai. Pareiškė, kad Berlynas Izraelį remia, vedamas kaltės dėl holokausto.

„Mes Izraeliui nieko neskolingi. Jei taip būtų, negalėtume taip lengvai šnekėtis", - sakė Turkijos prezidentas.

Turkijos lyderis ne kartą vadino Izraelį teroristine valstybe, o „Hamas“ teroristus – išvaduotojais. Dėl to dalis Vokietijos politikų ragino O. Scholzą atšaukti susitikimą su Erdoganu.