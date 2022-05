Garsusis Ukrainos šuniukas pasipuošė vyšyvanka: nuotrauka veda internautus iš proto

Kasmet trečiąjį gegužės ketvirtadienį ukrainiečiai puošiasi tradiciniais raštais išmargintais marškiniais ir mini Vyšyvankos dieną. Šiemet ji buvo švenčiama ketvirtadienį, gegužės 19-ąją.

Tradiciniais ukrainiečių marškiniais šiemet, kaip niekad anksčiau, puošėsi itin daug gyventojų – nuo Europos ar Lietuvos lyderių, iki eilinių žmonių.

Specialiai pasiųtą vyšyvanką apsimovė ir interneto sensacija tapęs ukrainiečių kariams gelbėjantis Džeko Raselo terjeras Patronas.

Paprastai šuniukas dėvi savo „tarnybinę uniformą“.

„Išlaikydamas tradicijas, šiandien mūsų Mecenatas savo „šarvus“ iškeitė į siuvinėtus marškinius! Atrodo šauniai, kaip manai?“ – pasidalinusios šuniuko nuotrauka rašė Ukrainos skubios pagalbos tarnybos.

Nuotrauka kaip mat pradėjo sklisti internete ir sulaukė tūkstančių reakcijų.

Best Vyshyvanka Day greetings from our deminer star Patron The Dog 🐶 pic.twitter.com/ShTPu8q60L