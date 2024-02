Galingas sprogimas Rusijoje: danguje pasirodė ugnies pliūpsnis

Rusijos žiniasklaida pirmiausia pranešė, kad sprogimas driokstelėjo Iževsko poligono teritorijoje.

Vėliau Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija pranešė, kad sprogimo priežastis – techniniai darbai Votkinsko mašinų gamykloje.

UNIAN pažymi, kad Votkinsko gamykloje gaminami raketų varikliai.

Vietos gyventojai pasidalijo vaizdais, kuriuose užfiksuotas didžiulis ugnies stulpas. Jis buvo matomas keli kilometrai nuo įvykio vietos.

Residents in the vicinity of Izhevsk reported a powerful explosion



Preliminarily, the explosion occurred in the village of Yagul, 12 km from Izhevsk. The authorities did not comment on the incident. pic.twitter.com/I782aiTH1N