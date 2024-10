Gabrieliaus Landsbergio pasitraukimas užsienio spaudoje: ką rašo pasaulis?

Po žinios apie G. Landsbergio pasitraukimą, socialiniuose tinkluose ir užsienio portaluose pasirodė pranešimai bei palaikymo žinutės politikui.

Prestižinis leidinys „Politico“ rašo, kad G. Landsbergis „garsiai palaikė Ukrainos pasipriešinimą Rusijos prezidento Vladimiro Putino vykdomai plataus masto invazijai“.

Leidinys jį įvardija kaip „vieną žinomiausių Baltijos regiono politinių veikėjų“.

Socialiniame tinkle „X“ užsienio bendražygiai siuntė G. Landsbergiui palaikymo žinutes.

„Gerbiamas Gabrieliau, labai ačiū už viską, ką padarėte dėl Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo, euroatlantinio saugumo, o labiausiai – už draugystę. Pasiilgsiu tavęs ir linkiu viso ko geriausio tolimesnėje veikloje!“ – rašo Latvijos užsienio reikalų ministrė Baiba Braže.

Dear Gabrielius,

Thank you so much for everything you’ve done for 🇱🇹🇱🇻, the Baltic and Nordic Baltic cooperation, Euroatlantic security- and most of all- for your friendship.🫡



Will miss you and wishing you all the best in your future endeavours! https://t.co/9ILgJLSL11