  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

FTB vadovas: šaudymas Vašingtone tiriamas kaip teroro aktas

2025-11-27 17:01 / šaltinis: BNS
2025-11-27 17:01

Jungtinės Valstijos incidentą, kai netoli Baltųjų rūmų buvo pašauti du Nacionalinės gvardijos nariai, tiria kaip teroro aktą, ketvirtadienį pareiškė FTB direktorius Kashas Patelis.

Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis (nuotr. SCANPIX)
6

Jungtinės Valstijos incidentą, kai netoli Baltųjų rūmų buvo pašauti du Nacionalinės gvardijos nariai, tiria kaip teroro aktą, ketvirtadienį pareiškė FTB direktorius Kashas Patelis.

0

„Tęsiamas terorizmo tyrimas“, – spaudos konferencijoje, praėjus dienai po šaudynių, per kurias su Nacionalinės gvardijos nariai buvo sunkiai sužeisti ir kurios sukrėtė Ameriką, švenčiančią Padėkos dieną, sakė K. Patelis.

Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vašingtone pašauti 2 Nacionalinės gvardijos kariai: sulaikytas įtariamasis

