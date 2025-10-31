FTB vadovas: Mičigane sulaikyti keli asmenys, įtariami išpuolio per Heloviną planavimu

„Šį rytą FTB užkirto kelią potencialiam teroristiniam išpuoliui ir Mičigane sulaikė kelis asmenis, kurie, kaip įtariama, planavo Helovino savaitgalį surengti smurtinį išpuolį“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė FTB direktorius.
K. Patelis kol kas nepateikė daugiau informacijos, teigdamas, kad ji bus paskelbta vėliau.
Dirborno policija socialiniuose tinkluose nurodė, kad apie operaciją departamentą informavo FTB. Ji taip pat patikino, kad šiuo metu vietos gyventojams pavojus negresia.
