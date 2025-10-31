Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

FTB vadovas: Mičigane sulaikyti keli asmenys, įtariami išpuolio per Heloviną planavimu

2025-10-31 15:51 / šaltinis: BNS
2025-10-31 15:51

FTB (nuotr. SCANPIX)

Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis penktadienį pranešė, kad Mičigane sulaikyti keli asmenys, įtariami planavę smurtinį išpuolį Helovino savaitgalį.

0

„Šį rytą FTB užkirto kelią potencialiam teroristiniam išpuoliui ir Mičigane sulaikė kelis asmenis, kurie, kaip įtariama, planavo Helovino savaitgalį surengti smurtinį išpuolį“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė FTB direktorius. 

K. Patelis kol kas nepateikė daugiau informacijos, teigdamas, kad ji bus paskelbta vėliau.

Dirborno policija socialiniuose tinkluose nurodė, kad apie operaciją departamentą informavo FTB. Ji taip pat patikino, kad šiuo metu vietos gyventojams pavojus negresia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

