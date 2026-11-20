Lapkričio 19 d. vakare R. Pratasevičius STV kanale išleido laidą, skirtą savo buvusiai merginai S. Sapegai. Joje, be kita ko, buvo parodyti S. Sapegos įrašai, susirašinėjimas apie pinigus.
Pats R. Protasevičius tai pavadino „nedideliu šnipinėjimo žaidimu“.
Sapega Vilniuje papuolė į Prataseičiaus organizuotas pinkles
S. Sapega sako, kad nepažįstamas vyras jai parašė po to, kai spalio 29 d. „Zerkalo“ paskelbė išsamų interviu apie „Ryanair“ lėktuvo nutupdymą Minske, kalėjimą ir jos santykius su R. Pratasevičiumi.
Vyras prisistatė kaip I. Azaras – žinomas Rusijos žurnalistas, kuris iš tiesų bendradarbiauja su „Novaja gazeta Europa“. Asmuo pasiūlė S. Sapegai projekte, skirtame rusakalbei Europos auditorijai. Buvo žadama nufilmuoti keletą laidų apie jos gyvenimą, dalyvavimą protestuose, įkalinimą ir santykius su R. Pratasevičiumi.
Darbui vyras Vilniuje surinko filmavimo komandą: interviu vedėją, fotografą, operatorius ir už proceso organizavimą atsakingus žmones. S. Sapega sako, kad būtent tikros filmavimo komandos buvimas ją įtikino, kad pasiūlymas yra rimtas.
„Viskas atrodė kuo tinkamiausia ir profesionaliausia. Tai buvo visiškai normali žmonių komanda, kuri profesionaliai atliko savo darbą. Aš nepagalvojau to iš anksto patikrinti“, – pasakoja ji.
Filmavimas vyko sekmadienį, lapkričio 15 d., ir truko beveik visą dieną. Komanda kartu su S. Sapega keliavo iš vienos filmavimo vietos į kitą. Filmavimai vyko Vilniaus gatvėse, parke, o baigėsi specialiai išnuomotame bute. Buvo įrašytas ilgas vaizdo interviu ir papildomos scenos, taip pat padarytos nuotraukos.
Užsakovas pažadėjo sutartį atsiųsti vėliau, pirmadienį. Tačiau filmavimo dienos pabaigoje tiek pati S. Sapeiga, tiek kiti komandos nariai pradėjo įtarti, kad kažkas ne taip.
„Vaikinai patys pradėjo klausinėti: „O kas jis iš viso toks?“ Visi mes šiek tiek neprofesionaliai požiūrėjome į sutartį. Jie juo patikėjo lygiai taip pat, kaip ir aš“, – pasakoja ji.
S. Sapega nusprendė patikrinti, ar užsakovas iš tiesų susijęs su „Novaja gazeta Europa“. Redakcija atsakė, kad nieko nežino nei apie tokį užsakymą, nei apie interviu su S. Sapega. Vėliau su S. Sapega susisiekė tikrasis I. Azaras. Paaiškėjo, kad žmogus, organizavęs filmavimą, tiesiog pasinaudojo žurnalisto vardu.
Galiausiai komanda atsisakė perduoti užsakovui visą nufilmuotą medžiagą. Tačiau, kaip matyti iš STV laidos, kai kurie vaizdo įrašai, garso įrašai ir susirašinėjimo fragmentai vis dėlto pateko pas R. Protasevičių.
Ištraukos panaudotos Pratasevičiaus laidoje
Laidoje R. Protasevičius tvirtina, kad S. Sapegai tariamai buvo sumokėta už „informaciją apie pabėgusiųjų vakarėlį“. Ji kategoriškai neigia tokius teiginius.
S. Sapegos teigimu, apie pinigus iš tiesų buvo kalbama, tačiau tik kaip apie honorarą už dalyvavimą vaizdo projekte. Projektą buvo žadama padaryti į tris laidas, už kiekvieną iš jų jai buvo pažadėta po 1800 eurų. Lapkričio 6 d. Sofija gavo 302 eurų avansą. Likusių pažadėtų pinigų, jos teigimu, ji nematė. S. Sapegos teigimu, filmavimo komandos nariams už darbą nebuvo sumokėta. Jie esą taip pat nesuprato, kas iš tikrųjų stovi už užsakymo ir kur bus panaudota medžiaga.
Kai apgaulė išaiškėjo, nepažįstamasis ėmė vadinti filmavimo komandos narius sukčiais ir tvirtino, kad atskris iš Prahos į Vilnių ir asmeniškai susitiks su S. Sapega bei žmonėmis, kurie rengė interviu.
S. Sapega paprašė pagalbos advokato ir pažįstamų. Jie nusprendė pakviesti tariamą užsakovą į susitikimą, kad išsiaiškintų, kas jis toks ir kam dirba. S. Sapega susitarė su juo susitikti kavinėje. Ji atėjo su mikrofonu, o netoliese buvo žmonių, pasirengusių įsikišti, jei kiltų pavojus. Vyras susitikime taip ir nepasirodė. Tačiau, pasak S. Sapegos, susirašinėjimo metu jis tiksliai apibūdindavo, kas vyksta aplink ją. Todėl ji spėja, kad arba jis pats buvo netoliese, arba jo žmonės ją stebėjo.
„Jis tiksliai nurodė, kas vyksta aplinkui. Tai reiškia, kad arba jis, arba jo žmonės žino, kur aš gyvenu, kaip gyvenu ir kur esu“, – sako ji.
S. Sapega mano, kad provokaciją surengę asmenys gali būti Lietuvoje. Ji ketina surinktą informaciją perduoti advokatui ir Lietuvos institucijoms.
R. Pratasevičiaus laidoje, anto S. Sapegos, taip pat iškreipta jos pozicija kai kuriais klausimais – Cichanouskių šeimos skandalo tema, jos pačios politinių ambicijų klausimu.
S. Sapega neneigia kai kurių asmeninių faktų, paminėtų laidoje. Ji papasakojo, kad kenčia nuo depresijos, taip pat kad Lietuvoje turėjo konfliktą su buvusiu partneriu, po kurio kreipėsi į teismą. Tačiau, jos teigimu, šie epizodai buvo panaudoti ir sumontuoti taip, kad būtų sukurtas nestabilios moters, turinčios politinių ambicijų ir trokštančios šlovės, įvaizdis.
„Aš kalta, kad pasitikėjau. Viskas jau įvyko, to nebegalima pakeisti. Bet mano žodžiai buvo iškreipti visiškai kita linkme. Tai buvo dvigubas žaidimas“, – sako ji.
S. Sapega pasipiktinusi, kad provokacijos organizatoriumi tapo buvęs mylimasis.
„Netgi vien iš pagarbos žmogui, su kuriuo gyvenai po vienu stogu, taip kalbėti negalima. Tu gyvenai su tuo žmogumi, naudojaisi jo pasitikėjimu. Ką tu dabar darai? Tai tiesiog bjauru“, – sako ji.
„Tai, matyt, toks smulkus, bjaurus kerštas. Jis mane apgavo, apšmeižė ir paviešino asmeninius dalykus. Po to pokalbio iš jo buvo galima tikėtis ko tik nori, bet nemaniau, kad jis nueis taip toli“, – priduria S. Sapega.
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